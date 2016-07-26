新冠肺炎｜南京老太引爆揚州疫情被捕 涉擅離封控地日日打麻將

江蘇揚州疫情透過棋牌室(打麻將、啤牌的場所)大爆發，揚州市公安局邗江分局今日通報，已於上周四刑事拘留引爆當地疫情的南京64歲姓毛老太。

警方指出，毛老太涉嫌在上月21日擅自離開已採取封控管理措施的南京居住地，去到揚州邗江區居於其姊家中，並在21日至27日期間，無按當地防疫要求向社區報告南京旅居史，且頻繁在揚州市區人流極為密集的飯店、商店、診所、棋牌室、農貿市場等場所活動；面對公安機關調查時，拒絕說出在揚州的行程，並拒絕執行新冠疫情預防、控制措施，導致疫情在揚州擴散蔓延，造成極其嚴重後果，涉嫌妨害傳染病防治罪。

傳借用他人綠色健康碼離開南京

根據當地早前通報，毛老太乘搭巴士到揚州，當日下午就去棋牌室打牌，之後3天也每天去打牌，且該3天早上都有去某門診部買藥，聲稱是為母親買高血壓等藥物；上月25日去水果店後無再外出，直至27日去診所求醫被拒後轉往醫院，結果檢測呈陽性。另有媒體報道，毛老太之所以能離開南京，是借用了他人的綠色健康碼。

另外，江蘇省衛健委今日通報，截至今日零時，全省涉及南京祿口機場傳播鏈的確診個案增至327宗，並有4宗無症狀感染。其中南京市220確診；揚州市94確診、2無症狀；淮安市10確診、2無症狀；宿遷市3確診。最早發病時間為上月13日，規模最大的一宗聚集個案共涉33人、傳播5代，涉及9個家庭、2個棋牌室。

揚州主城區所有小區封閉管理

江蘇省衛健委提到，揚州患者中，麻將館暴露人員佔64%，集中隔離點佔7%，主動就醫佔16%，社區篩查佔11%；最少發現3家麻將館爆發疫情。揚州主城區，包括邗江區、廣陵區、經濟技術開發區、生態科技新城、蜀岡-瘦西湖風景名勝區，所有小區今日零時起封閉管理，出入主城區通道繼續嚴格管控，與外省市接壤道路設關卡，嚴防疫情擴散蔓延。此外，全省45,371家棋牌室、麻將館已全部暫停營業，已審批擬於本月舉辦的19場大型活動已取消或延期。