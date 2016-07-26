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新冠肺炎｜南非再發現變種病毒 現有疫苗恐無效
1 小時前
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新冠肺炎變種病毒南非南非國家傳染病研究所自然期刊
新冠肺炎｜南非再發現變種病毒 現有疫苗恐無效
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南非再發現變種病毒，現有疫苗恐無效。(AP)

南非再發現新的新冠病毒變種，可能比Delta變種病毒有更強傳播力，現有的疫苗未必能有效應對。

南非國家傳染病研究所的在《自然》(Nature)期刊發表報告表示，科學家在5月首次檢測到「C.1.2」的變種分支，由5月時佔南非本土個案的0.2%，增至6月時的1.6%，7月時再增至2%，目前已在中國、英國、新西蘭、葡萄牙及瑞士等7國出現，是迄今突變程度最大的病毒株。專家指出，這種短時間內增長的幅度，與之前Beta和Delta變種病毒株的傳播狀況類似。

病毒能力有增強的跡象

研究指，「C.1.2」是源自於全球首波疫情中出現的C.1演化而成，而C.1變異株每年進行41.8次突變，這速率是目前所知「受關注的變種」(variant of concern)的兩倍。根據研究結果發現，「C.1.2」在突變與病毒傳染性、複製速度、「逃逸突變」(escape mutations)等一系列能力都有增強的跡象，也就是說具有Alpha、Delta等的特點。

有份參與研究的傳染病學家表示，這款病毒株的突變速率，較其他變種病毒株高一倍，由於變異組合不同，目前未能確認會如何影響病毒特性，正進行臨床研究，找出中和抗體對這款病毒的反應。但現階段毋須過分驚慌。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜南非再發現變種病毒-現有疫苗恐無效-282644
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