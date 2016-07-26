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新冠肺炎｜南非抵深圳航班增至38人染疫
3 小時前
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深圳機場Delta病毒株變種病毒新冠肺炎東莞
新冠肺炎｜南非抵深圳航班增至38人染疫
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深圳機場要求所有進入航站樓及地面交通中心的人士出示健康碼綠碼及48小時內核酸檢測陰性證明。(互聯網)

內地昨新增23人確診，全屬境外輸入個案。廣東佔12宗，其中7宗來自深圳，均從南非輸入。深圳衛健委表示，該7名患者都是中國籍，本月10日乘搭國航CA868航班入境，入境後集中隔離，其中5人是由無症狀轉為確診。

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截至昨日，涉事航班已有38人染疫，其中30人確診、8人無症狀感染。深圳市疾控中心昨完成部分患者病毒樣本的基因排序，證實感染的是印度Delta變種病毒，而本土3名確診者，包括曾接觸涉事航班乘客的深圳寶安機場海關職員(上周一確診)、寶安機場餐廳女服務員(上周五確診)，以及居於東莞、曾去寶安機場交通中心的深圳南山區後海航天科技廣場A庭某公司男員工(上周五確診)，所感染的病毒株，與涉事航班乘客的完全同源。男員工姓李妻子亦已於上周五在東莞確診。

離開深圳東莞珠海肇慶須持核酸陰性證明

深圳要求今日零時起透過各交通站場(機場、火車站、汽車站、碼頭等)離深出省人士，出示健康碼綠碼及48小時內核酸檢測陰性證明，其中寶安機場昨午1時起已對所有進入航站樓及地面交通中心的人士實行有關措施。

東莞上周五晚在新確診者居住及去過的莞城、東城、萬江、南城、麻涌5個鎮街完成250萬人核酸檢測，暫未發現陽性個案；相關鎮街13個重點區域封閉管理，周邊2公里範圍內住宅小區封控管理，封閉、封控區域暫停面授課堂。東莞政府昨午3時更下令，即時起所有人非必要不離莞出省，有需要離莞出省則須持48小時內核酸陰性證明。

珠海機場亦自上周五晚起要求所有進入候機樓人士，出示健康碼綠碼及48小時(14天內曾去廣州、佛山)或72小時內(14天內無去過廣州、佛山)核酸陰性證明。肇慶則於今日中午12時起在鐵路站、汽車站，對所有出入乘客檢查健康碼、行程卡及核酸檢測證明，14天內曾去廣州、深圳、佛山及東莞的要出肇離粵，須持48小時內核酸陰性證明；14天內曾去省內其他地方、包括身處本地人士要出肇離粵，須持72小時內核酸陰性證明。
 

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜南非抵深圳航班增至38染疫-釀機場東莞4本土確診-272554
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