新冠肺炎｜南非抵深圳航班增至38人染疫

內地昨新增23人確診，全屬境外輸入個案。廣東佔12宗，其中7宗來自深圳，均從南非輸入。深圳衛健委表示，該7名患者都是中國籍，本月10日乘搭國航CA868航班入境，入境後集中隔離，其中5人是由無症狀轉為確診。

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截至昨日，涉事航班已有38人染疫，其中30人確診、8人無症狀感染。深圳市疾控中心昨完成部分患者病毒樣本的基因排序，證實感染的是印度Delta變種病毒，而本土3名確診者，包括曾接觸涉事航班乘客的深圳寶安機場海關職員(上周一確診)、寶安機場餐廳女服務員(上周五確診)，以及居於東莞、曾去寶安機場交通中心的深圳南山區後海航天科技廣場A庭某公司男員工(上周五確診)，所感染的病毒株，與涉事航班乘客的完全同源。男員工姓李妻子亦已於上周五在東莞確診。

離開深圳東莞珠海肇慶須持核酸陰性證明

深圳要求今日零時起透過各交通站場(機場、火車站、汽車站、碼頭等)離深出省人士，出示健康碼綠碼及48小時內核酸檢測陰性證明，其中寶安機場昨午1時起已對所有進入航站樓及地面交通中心的人士實行有關措施。

東莞上周五晚在新確診者居住及去過的莞城、東城、萬江、南城、麻涌5個鎮街完成250萬人核酸檢測，暫未發現陽性個案；相關鎮街13個重點區域封閉管理，周邊2公里範圍內住宅小區封控管理，封閉、封控區域暫停面授課堂。東莞政府昨午3時更下令，即時起所有人非必要不離莞出省，有需要離莞出省則須持48小時內核酸陰性證明。

珠海機場亦自上周五晚起要求所有進入候機樓人士，出示健康碼綠碼及48小時(14天內曾去廣州、佛山)或72小時內(14天內無去過廣州、佛山)核酸陰性證明。肇慶則於今日中午12時起在鐵路站、汽車站，對所有出入乘客檢查健康碼、行程卡及核酸檢測證明，14天內曾去廣州、深圳、佛山及東莞的要出肇離粵，須持48小時內核酸陰性證明；14天內曾去省內其他地方、包括身處本地人士要出肇離粵，須持72小時內核酸陰性證明。

