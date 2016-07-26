新冠肺炎｜南韓單日確診2223宗創新高 政府擬再加強防疫限制

南韓的第四波新冠肺炎疫情，因最早於印度發現的Delta變種病毒「助燃」而急速擴散，周二單日確診首破2,000宗，再創疫情新高。官員周三承認，現行的防疫措施難以遏制疫情蔓延，政府正考慮再加強力度，包括對療養機構增加防疫限制。分析指，Delta已成南韓主流毒株，加上暑假人流增加，光復節假期將至，中小學開學在即等風險因素，料確診病例續增。

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首都圈自上月中起實施第四級的最高級別防疫限制，首都圈以外防疫限制至月底亦升至第三級，但至今仍未見效，疫情持續蔓延。韓聯社報道，全國周二再多2,223宗確診，較前一天急增686宗，是時隔兩周刷新上月28日創下的最高單日確診紀錄(1,895宗)，並連續36時維持四位數，累計確診21萬6,206宗。

首都圈以外地區蔓延趨勢更強，周一確診的1,476宗社區感染病例中，首都圈818宗(佔55.4%)，首都圈以外地區658宗(佔44.6%)，這佔比創下第四波疫情新高。

Delta佔變種病毒個案96.7%

此外，Delta確診率亦屢創新高。最近一周(8月1日至7日)的本土病例中，有2,641例感染最初於英國、南非、巴西和印度發現的四大主流變種毒株，其中多達2,555例感染Delta，佔變種病例總數的96.7%。

嘉泉大學醫學系教授鄭在勳表示，首都圈以外地區疫情尤其嚴峻，加上變種病毒個案佔比持續增加，民眾現抗疫疲勞，疫苗接種率也沒迅速提高，因此預計病例在今後一段時間不會明顯減少。

療養設施加強防疫

因應療養設施接連出現完成疫苗接種後受感染病例，政府決定加強防疫，在實施第一至第三級防疫限制的地區暫停面對面探病，但可以非接觸形式探視；在第四級防疫地區，則全面禁止探視。

此外，不論有否接種疫苗，第四級防疫地區療養設施的員工須每周接受一次檢測，第三級地區每兩周一次檢測。