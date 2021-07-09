新冠肺炎｜南韓增1378宗確診 連續3日創新高

南韓過去一日新增1,378宗新冠肺炎確診個案，較前一日增加62宗，是連續3天創疫情爆發以來新高，亦是連續4日超過1,200宗，韓聯社報道是自疫情爆發以來的首次。其中1,320宗屬於社區感染，新增個案中有1021宗(77.3%)來自首都圈，境外輸入病例佔58宗。再多2名患者死亡，累計16,6722萬宗確診個案，2,038人不治。

由於疫情形勢嚴峻，政府決定從周一(12日)起將首都圈的防疫響應級別提升至最高級別第四級，加大疫情防控力度，為期兩星期。

防疫部門表示，第四波疫情正開始蔓延，由於Delta變種病毒株的傳播能力顯著增強，疫情形勢或會進一步惡化，確診病例數目及傳播風險，很可能比早前三波疫情高，單日確診數字到月底可能會增至超過2,000宗，呼籲民眾取消聚會及出差，民眾遵守防疫措施，如果疫苗接種進度理想，確診數字有望在9月回落到早前的水平。總統文在寅的政府期望到9月，全國會有7成人接種最少1劑疫苗，到11月之前實現群體免疫。