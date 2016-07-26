新冠肺炎｜南韓第四波爆疫 1212新症歷來第二高單日確診

南韓新冠肺炎疫情近日反彈，衛生官員今日表示，南韓已進入第四波爆疫，直至周二午夜的24小時內，錄得1,212宗新確診，為首次爆發疫情以來第二高單日紀錄，最高紀錄是去年12月25日，在第三波疫情高峰期單日有1,241宗新症。當局預料今波疫情將持續至8月初。

總理金富謙在一個會議上稱，若未來兩、三天情況未有改善，將實施更嚴厲的社交距離措施。在南韓現行社交距離政策中，最嚴厲措施是晚上6時過後，不可有多於兩人的聚會。

首爾無限期禁10人以上集會

首爾市政府今日宣布，將無限期延長市中心禁止集會和轄區內禁止10人以上集會的現行措施，違者將被罰款300萬韓圜(約2萬港元)以下。有關措施從今晚午夜起生效，將持續至另行通知。首爾市政府去年11月24日起禁止市內所有區域舉行10人以上集會，並將市中心區域指定為禁止集會區。首爾原計劃本月1日起放寬集會人數限制措施，但因疫情持續蔓延再次延長。