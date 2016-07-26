新冠肺炎｜南韓連續19天逾千單日確診 收緊首都圈以外地區防疫措施

南韓新一波新冠肺炎疫情正向全國蔓延，為阻遏疫情，政府收緊首都圈以外地區防疫措施，將防疫限制級別提升至次於最高級的第三級，周二起生效，暫定至8月8日。

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防疫部門周日表示，第四波疫情正於全國蔓延，加上暑假出行高峰期，疫情恐將全面擴散，因此決定收緊首都圈以外地區防疫。據此，部分公眾聚集設施及娛樂設施晚上10時後禁止營業，私人聚會限聚4人。

三級防疫限制下，非首都圈的咖啡室和餐廳晚上10時後禁堂食；桑拿房、銷售宣傳店等公眾聚集設施，以及卡拉OK、歌舞廳等娛樂設施晚上10時後不准營業。體育賽事須將室內室外觀眾人數分別限制在20%和30%以下，住宿設施的訂房量限制在客房總數四分三內。宗教活動參加人數限在可容納人數的20%內，婚禮和葬禮參加人數上限為49人。

首都圈疫情未受控 文在寅表達遺憾

總統文在寅周日主持疫情中央災難安全對策本部會議，他指出，近期因首都圈實施最高級別的第四級防疫限制，導致前往首都圈以外地區人潮增加，非首都圈確診人數佔比超過35%，因此決定上調防疫級別。

文在寅也對首都圈防疫措施未見效而須延長兩周，表示遺憾，稱疫情雖未受控，但新增病例數已有放緩跡象，呼籲民眾「再忍耐一下」。

疫情方面，防疫部門周日公布，過去24小時新增1,487宗確診，累計18萬8,848例，增5死，累計2,073人病歿。

新增病例較前一天減少142宗，但仍創下周末最高紀錄，且連續19天維持四位數。加上非首都圈的新增病例，社區感染佔近40%，疫情已在全國蔓延。

1,487宗新症中，社區感染1,422例，首都圈876例(61.6%)，非首都圈546例(38.4%)。境外輸入65例。