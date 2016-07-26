新冠肺炎｜印尼貨船抵港爆疫 泰籍船長涉瞞報今提堂

上月底一艘從印尼抵港的貨船「Thor Monadic」爆疫，船上共23名船員中，15名確診並帶有變種病毒。53歲泰籍船長涉向衛生署提供虛假資料，瞞報船上有人染疫，警方經深入調查後，昨日(15日)登船拘捕船長，被控一項詐騙罪，今早於觀塘裁判法院提堂。

警方上月28日接獲衛生署個案轉介，指稱一艘上月24日由印尼抵港、由新加坡公司持有的貨船「Thor Monadic」，船長於抵港前一天向衛生署申請「自由無疫通行證」時，涉瞞報船上有人染疫，就船員健康申報提供虛假資料，促使衛生署批出通行證。

14染疫船員已出院

衛生署於貨船抵港翌日(25日)得知有多名船員不適，遂派人上船作檢測，最終23名泰國籍船員中，15人確診新冠肺炎，包括船長，全部均被驗出帶有L452R變異病毒株。15名確診船員已隨即被送往醫院治療，餘下8名船員則留在船上檢疫21天；14人已康復出院，並返回船上隔離，餘下1名船員仍留院治療。

船員8月中已出現病徵

警方上周一(6日)聯同衛生署登船進行搜證及檢取相關證物，並向船長錄取警誡口供及對船員進行調查。調查發現，貨船在8月中、未進入香港水域時，已有多名船員出現發燒、咳嗽、呼吸困難等病徵，相信船長故意在健康申報隱瞞，促使衛生署批出通行證，以便在港靠岸為船員治病。