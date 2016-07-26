新冠肺炎｜印尼貨船爆疫船長涉虛假陳述 警方衛生署登船蒐證

上月底一艘從印尼抵港的貨船「Thor Monadic」爆疫，船上共23名船員中，15名確診並帶有L452R變異病毒株。該船船長涉嫌向衞生署申請自由無疫通行證時，提供虛假資料，警方聯同衛生署昨日(6日)登船進行搜證及檢取相關證物，並向船長錄取警誡口供及對船員進行調查，稍後將向有人懷疑作出虛假陳述及違反《預防及控制疾病規例》(第599A章)向律政司索取法律意見。

該艘貨船上月24日從由印尼抵港，並停泊在南丫島以南水域，船員沒有登岸，其後向衛生署繳交檢測樣本，發現當中15人確診新冠肺炎，全部均被驗出帶有L452R變異病毒株。15名確診船員已被送往醫院治療，餘下8名船員則留在船上檢疫21天。

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