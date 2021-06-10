新冠肺炎｜印度有醫院測試停對患者供氧 期間疑有人死亡

印度新冠肺炎疫情持續，考驗當醫療系統。印度一間私家醫院，涉嫌對近百名嚴重新冠患者進行暫停供應氧氣5分鐘的測試，期間懷疑有人死亡，當局下令暫時封鎖醫院調查。

事發在印度中部阿格拉區一間著名私家醫院，之前網上出現一段4月28日拍攝的片段，顯示涉事醫院持有人表示，阿格拉區最大的氧氣供應商，26日凌晨向醫院發出警告，指出氧氣供應嚴重短缺，只能夠供應到26日早上。院方之後知會96名病人，但無病人願意出院，於是下令在26日早上暫停對嚴重新冠患者的氧氣供應，測試哪些患者較需要氧氣，結果5分鐘後，22名患者身體出現缺氧徵狀。院方隨即重啟氧氣供應，並要求其餘74名患者的家人自行安排氧氣瓶。

當局封鎖醫院徹查

涉事醫院持有人之後澄清，當時只是調較過氧氣流量，觀察哪個病人能用較少氧氣，強調無中斷氧氣供應，最後分流出22名病人，並向他們提高氧氣流量，並指當日該院只有4人死於新冠病毒。

但有病人家屬透露，醫院持有人在測試當日的下午曾致電稱可能無法救回其父親，家屬自行安排一個大型氧氣瓶，當局亦有運氧氣瓶到醫院，但兩小時後再接到院方通知其父親的死訊，該病人家屬認為父親早在26日早上已在測試中逝世。

當局周二封鎖醫院徹查，並將所有55名病人轉移到其他醫院，但當局強調事件中有22人死亡的報道失實，只是病情較嚴重。