變種病毒｜印度變種病株肆虐 悉尼封城兩周

澳洲新南威爾士省的新冠肺炎疫情，因Delta變種病毒株(最早在印度出現)反彈，新省首府、該國最大城市悉尼，以及周邊的「大悉尼區」(Greater Sydney)，前日傍晚起封城兩周。新省周日公布新增30宗新病例，省長貝爾吉格利安(Gladys Berejiklian)指Delta病毒株傳播力高，預期未來數日當地病例將續增加。

澳洲擁地理位置優勢，位此前靠快速封關，加上社交距離措施及國民配合度高等，疫情在多國發達經濟體中相對平穩，迄今累計病例約3萬宗、910人死亡。但該國近月接連出多個小型爆發，其中新省周日宣布新增30宗確診，均涉Delta病毒株，病例與當地邦迪海灘(Bondi)群組有關。該群組目前已有110宗病例，部分患者在海灘附近的商場受感染。當局亦正追查一名曾在多個國內航班服務、在悉尼確診的空中服務員的接觸史。

在封城令下，大悉尼區民眾只可在上班、上學、看醫生及購買必需品等情況離開寓所，行程距離不限；「非必要」餐飲場所關閉，一般食肆只可提供外賣；髮型屋、美容院及健身室等關閉；6月27日後至解封前的婚禮須延期舉行。