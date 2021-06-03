新冠肺炎｜台女確診仍能登機去廈門 當局指通報時間有落差

台灣防疫出現嚴重漏洞！台北市萬華區一名姓陳女子，上周六在新北市一間醫院檢測呈陽性，未料陳女翌日收到報告後，瞬即在本周一早上乘搭立榮航空班機，從台北松山機場飛往福建廈門，抵埗後在廈門機場檢測呈陽性，才揭發事件，而同機還有1名持陰性報告旅客檢測陽性。

立榮認無詳細檢查檢測報告

中央流行疫情指揮中心表示，陳女在萬華區爆疫初期曾做過檢測，為陰性，估計因為要出境，再自費檢測，登機前卻無如實填寫旅客健康聲明書。立榮則稱，不知為何陳女確診後可離開隔離場所，而旅客登機資料因防疫所需變得繁瑣，導致地勤人員確認資料期間未能詳細檢查陳女的檢測報告。立榮又表示，涉事航班有154名乘客，包括1名嬰兒，而公司所有員工當值時，都配戴護目鏡、手套、防護服等裝備，並盡量不直接接觸乘客，當日接觸過確診旅客的員工，均正自主健康管理。

民航局表示已要求立榮提交檢討報告，正研究是否處罰。新北市衛生局指出，從醫院確診到通報至患者居住地衛生單位，時間上有落差，才令陳女能夠自由移動。指揮中心亦指，通知台北市衛生局要管制陳女時，是周一下午，惟陳女已於當日上午離境，而指揮中心昨日中午左右才獲陸方通知，周一有兩名台灣確診者入境廈門。

福建省衛健委昨日曾公布，當地本月1日零時至24時，新增3宗境外輸入確診個案，其中2宗來自台灣，相信就是立榮航空的個案。