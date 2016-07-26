新冠肺炎｜台幼稚園爆疫11確診 料有更多人中招

台灣甫開學就爆發新冠肺炎校園感染，位於新北市板橋區捷運新埔站附近的一間幼稚園，一名女老師昨日確診，全校即時停課14天，109名師生及家長居家隔離並接受核酸檢測，至今午已出結果15人，其中8名學童及1名家長確診，確診率60%。連同確診女老師及其丈夫，幼稚園感染群組有11人確診，暫未知感染源頭。

涉事幼稚園有42名學生、9名教職員。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中直言，幼稚園內的確診率非常高，而女老師與學生長時間相處，可能造成幾波傳染，相信會有更多人確診。

台北市可能受牽連

疫情更有可能已傳至台北市。台北市長柯文哲表示，市內一名學童上周曾到涉事幼稚園上課，本周返回台北市公立幼稚園就讀，目前已對該學童進行緊急檢測，同時要求該公立幼稚園明起預防性停課14天。柯文哲又提到，正緊急調查新北確診者家屬有否在台北上班、上課，一旦有發現，料將有數百人須居家隔離。

暫未知感染源頭

確診女老師曾在7月接種首劑莫德納疫苗，上月27日開始咳嗽，同月30日嗅覺味覺異常，本月1日開學無檢測照常上班；其丈夫本月1日出現咳嗽、發燒、頭痛等症狀，上周六到醫院檢測後周日確診，女老師才作為密切接觸者接受檢測，同日確診。指揮中心表示，仍在進行流行病學調查，暫未知女老師夫婦感染源頭。

至於教育部容許開學前14天已接種首劑疫苗的老師毋須檢測入校園，有輿論質疑是防疫漏洞。新北市長侯友宜今日表示，要盡快為老師接種第二劑疫苗，並呼籲一旦有症狀切勿到校，盡快檢測。

根據新北市政府今日公布的女老師足跡，女老師上月22日至本月3日期間，經常乘搭捷運板南線往返新埔與頂埔站，亦曾到府中站，期間曾轉乘兩條路線的巴士，發病後曾去板橋環球購物中心。