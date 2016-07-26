新冠肺炎｜台灣再延長三級警戒 台北爆街市感染群組

台灣今日新增104宗本土確診、24死亡，下周一屆滿的防疫三級警戒，再度延長至下月12日。有台灣傳媒引述消息指，這是因為行政院考慮到即將暑假，若月底解除警戒，恐出現「報復性出遊」，造成防疫缺口。至於有專家建議將三級警戒直接延長至9月，中央流行疫情指揮中心表示，三級警戒會視疫情調整。

北農群組累計54確診

另外，確診數字連續2天降至雙位數之後，今日重上3位數，指揮中心直言，可能與確診群組擴大有關，不認為是端午節人潮流動造成。台北市近日被揭發，大台北地區最大蔬果批發市場、位於萬華區的「台北農產運銷公司」(北農)及第一、二果菜批發市場，有數十人中招。台北市政府統計數字後，指上月14日至今日，上述群組共有54人確診。

其他縣市也錄得北農相關個案。基隆今日有一家三口確診，初步疫調顯示與北農有關，且當地早前有2名確診者是北農員工。基隆市長林右昌指出，本月11日做完詳細疫調後，才發現該2名確診者是北農員工，在工作場所受感染，炮轟在北農群組爆出後宣稱「北農一半病例來自新北跟基隆」的台北市長柯文哲是「睜著眼睛說瞎話」。新北市長侯友宜則表示，當地今日新增2宗來自北農群組的確診個案，總數增至29宗。

司機隱瞞發燒逾月確診

更離譜的是，居於新北但在北農及北台灣最大家禽零售批發市場、萬華區「環南市場」做送貨司機的54歲姓林男子，一個多月前開始反覆發燒，為免無法進入市場送貨而失去收入，自行到藥房購買退燒藥服用，至上周六因車禍昏迷，送院搶救時做核酸檢測，才證實確診。環南市場上月25日至昨日亦有22名攤販確診，其中7人居於新北市。

指揮中心昨已要求台北、新北的蔬果批發市場展開全面檢測，明日起從業人員入場必須持有本月20日之後檢測陰性證明，且完成檢測方可接種疫苗。