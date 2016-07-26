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新冠肺炎｜台灣再延長三級警戒 台北爆街市感染群組
1 小時前
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新冠肺炎台灣台北台北農產運銷公司北農三級警戒
新冠肺炎｜台灣再延長三級警戒 台北爆街市感染群組
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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日清晨視察北農第二果菜批發市場。(互聯網)

台灣今日新增104宗本土確診、24死亡，下周一屆滿的防疫三級警戒，再度延長至下月12日。有台灣傳媒引述消息指，這是因為行政院考慮到即將暑假，若月底解除警戒，恐出現「報復性出遊」，造成防疫缺口。至於有專家建議將三級警戒直接延長至9月，中央流行疫情指揮中心表示，三級警戒會視疫情調整。

北農群組累計54確診

另外，確診數字連續2天降至雙位數之後，今日重上3位數，指揮中心直言，可能與確診群組擴大有關，不認為是端午節人潮流動造成。台北市近日被揭發，大台北地區最大蔬果批發市場、位於萬華區的「台北農產運銷公司」(北農)及第一、二果菜批發市場，有數十人中招。台北市政府統計數字後，指上月14日至今日，上述群組共有54人確診。

其他縣市也錄得北農相關個案。基隆今日有一家三口確診，初步疫調顯示與北農有關，且當地早前有2名確診者是北農員工。基隆市長林右昌指出，本月11日做完詳細疫調後，才發現該2名確診者是北農員工，在工作場所受感染，炮轟在北農群組爆出後宣稱「北農一半病例來自新北跟基隆」的台北市長柯文哲是「睜著眼睛說瞎話」。新北市長侯友宜則表示，當地今日新增2宗來自北農群組的確診個案，總數增至29宗。

司機隱瞞發燒逾月確診

更離譜的是，居於新北但在北農及北台灣最大家禽零售批發市場、萬華區「環南市場」做送貨司機的54歲姓林男子，一個多月前開始反覆發燒，為免無法進入市場送貨而失去收入，自行到藥房購買退燒藥服用，至上周六因車禍昏迷，送院搶救時做核酸檢測，才證實確診。環南市場上月25日至昨日亦有22名攤販確診，其中7人居於新北市。

指揮中心昨已要求台北、新北的蔬果批發市場展開全面檢測，明日起從業人員入場必須持有本月20日之後檢測陰性證明，且完成檢測方可接種疫苗。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜台灣再延長三級警戒-台北爆街市感染群組-273094
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