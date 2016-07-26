新冠肺炎｜台灣增167宗本土確診 多18人死亡

台灣新冠肺炎疫情持續，中央流行疫情指揮中心今日公布，當地新增170宗新冠肺炎確診個案，其中167宗是本土病例，3宗是輸入病例，新增18人染疫死亡，累計478人不治。台灣至今累計13,409宗確診，其中12,195是本土病例。

個案分布以新北市65宗最多，其次為台北市50宗。新增本土病例中，85宗為男性、82宗為女性，年齡介於未滿5歲至90多歲。新增18宗死亡個案中，男性9名、女性9名，年齡介於30多歲至100多歲。

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指揮官陳時中表示，新增死亡個案中，出現一名年輕確診者，確診住院後26天後不幸離世。該患者因為先前接觸其他確診者，因潛伏期問題而採檢多次，分別在5月18日、5月16日、5月31日都是陰性，6月10日才檢出陽性。

此外，台中市兩名長者接種阿斯利康疫苗後死亡，台中市西區一名長者昨日打完疫苗後，今早被發現無生命跡象，另一名居於南屯區的90歲婦人，昨日接種疫苗後意識模糊及發燒，晚上送院後死亡，2人確實死因仍須調查。