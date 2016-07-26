新冠肺炎｜台灣增175宗確診均為本土病例 多19人死

台灣新冠肺炎疫情持續，中央流行疫情指揮中心今日公布，當地新增175宗新冠肺炎確診個案，均為本土病例，新增19人染疫死亡，累計497人不治。台灣至今累計13,584宗確診，其中12,370是本土病例。

個案分布以新北市87宗最多，其次為台北市34宗，苗栗縣31宗。新增本土病例中，100宗為男性、75宗為女性，年齡介於未滿5歲至90多歲。新增19宗死亡個案中，男性11名、女性8名，年齡介於40多歲至90多歲。

指揮中心表示，截至6月16日為止，台測共計1,133,515位民眾接種阿斯利康新冠疫苗，其中174,098名為75歲以上長者。台灣傳媒統計，當局開放接種阿斯利康新冠疫苗3日以來，已有至少14名長者打針後死亡。衛福部長陳時中指，死亡個案有不同可能性，目前不能排除跟疫苗有關，但仍要交由專家委員會討論，強調接種疫苗整體是利大於弊，仍建議接種。