新冠肺炎｜台灣增219宗本土確診22人死 累計不治人數破300

台灣中央流行疫情中心公布，台灣新增219宗新冠肺炎本土確診個案，多22人死亡，台灣目前累計增至11,694宗確診，包括10,493宗本土、36宗敦睦艦隊，以及累計308人不治。

新增個案包括117男102女，年齡介乎未滿5歲至100多歲，其中，新北市123宗最多，其次是台北54宗，苗栗3間電子廠爆發感染群組，其中「京元電子」已有210人確診，預計本周五、六需再為5,000名員工進行第二次檢測。

陳時中：毫無放鬆的本錢

疫情指揮中心指揮官陳時中指，新冠疫情這兩天雖呈現好轉現象，但仍毫無放鬆的本錢，呼籲民眾在端午連假返鄉務必減少出外活動，又感謝部分年輕人端午節退票選擇不回鄉。

行政院長蘇貞在立法院一個會議上指，這一波疫情又快又急，台灣目前共取得211萬劑進口疫苗，預計到8月底會有約1,000萬劑疫苗到位，政府已做好大量接種疫苗的規劃及準備。