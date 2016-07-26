新冠肺炎｜台灣增39宗本土確診多9人死 逾60萬劑疫苗傍晚抵台

台灣單日新增39宗本土新冠確診個案，再多9人死亡，另有1宗境外輸入個案。流行疫情指揮中心公布，新增病例中，台北及新北各佔14宗，4宗感染源頭不明，12宗仍在調查，相關疫情調查持續進行中。

行政院長蘇貞昌表示，政府採購的62.6萬劑阿斯利康疫苗，早前已在泰國曼谷起飛，預計傍晚可運抵台灣。他指雖然受國際疫情影響，全球疫苗供應都遭遇嚴重困難，但仍然透過各種方式洽購疫苗，加上其他友好國家向台灣捐贈疫苗，本周台灣到貨的疫苗總量將會超過700萬劑。另外，日本政府宣布捐贈台灣的第二批113萬劑阿斯利康疫苗，預計明天到貨。

桃園有地勤染疫將展開大規模檢測

桃園有地勤有染疫，相關公司展開疫調已完成，下午起會大規模檢測。另外，指揮中心指揮官陳時中指，新增39宗本土病例，當中21宗為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，整體新增病例沒有明顯增加。