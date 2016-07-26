新冠肺炎｜台灣增57宗本土確診 多15人死亡

台灣新冠肺炎疫情持續，中央流行疫情指揮中心今日公布，當地新增58宗新冠肺炎確診個案，包括57宗本土病例及 1宗境外輸入病例，新增15人染疫死亡，累計676人不治。

個案分布以台北市29宗最多，其次為新北市15宗、桃園市佔3宗，桃園市及基隆市各3宗。新增本土病例中，25宗為男性、32宗為女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年6月22日至7月1日。新增5宗死亡個案中，男性8名、女性7名，年齡介於40多歲至80多歲，確診日介於5月28日至6月28日，死亡日介於6月3日至6月30日。

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台北環南市場爆發感染群組，累計107宗個案。當局昨日於市場進行大規模檢測，發現41人確診。市場今早緊急封閉消毒，預計在下周二重開後，民眾須持病毒檢測陰性證明才可進入。台北市長柯文哲指，群組107宗個案中，12人為市場商販，其餘是市場周邊流動人員，疫情指揮中心已成立指揮所，希望盡早控制疫情。