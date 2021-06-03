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新冠肺炎｜台灣增583宗本土確診 多17人死
2021-06-03
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新冠肺炎台灣本土確診
新冠肺炎｜台灣增583宗本土確診 多17人死
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台灣增583宗新冠肺炎本土確診個案，多17人死。(美聯社)

台灣新冠肺炎疫情持續嚴峻，台灣中央流行疫情指揮中心今日公布，台灣新增364宗木本土確診個案，219宗為校正回歸本土個案，合計543宗，另外有2宗境外輸入個案。再有17名病人死亡，包括13男4女，年齡介於40多至90多歲，累計9,974人確診，166人不治。

相關新聞：新冠肺炎｜內地增24宗確診　15宗本土病例均來自廣東

新增的本土病例，年齡介乎未滿5歲至90多歲，發病日介乎4月28日至昨日。至於校正回歸個案，年齡介乎未滿5歲至80多歲，發病日介乎5月13日至5月31日。新北及台北分別佔265宗和224宗，是全台灣最多個案地區，新北市今年累計確診個案已突破4,000宗。

疫情指揮中心指揮官陳時中說，目前延遲通報個案仍很多，整體來講似乎是一個新高峰，目前來看不是好跡象，但實際仍待這兩天調查清楚後，才能更清楚疫情走向。他指近期年輕人受感染比例正增加，呼籲民眾本月稍後端午節如非必要避免返鄉，勿做長距離活動，以免疫情擴散，當局已著交通部將端午連假期間長程公共運輸量維持在兩成。

 

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜台灣增583宗本土確診-多17人死-270467
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