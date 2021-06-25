新冠肺炎｜台灣增76確診多5死 現變種病毒周日起收緊入境檢疫

台灣新冠肺炎疫情持續，中央流行疫情指揮中心今日公布，當地新增76宗新冠肺炎確診個案，均為本土病例，新增5人染疫死亡，累計593人不治。台灣至今累計14,465宗確診，其中13,245是本土病例。

個案分布以新北市32宗最多，其次為台北市20宗、桃園市佔10宗，雙北地區以外縣市24宗個案中，2宗源頭不明。新增本土病例中，39宗為男性、37宗為女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。新增5宗死亡個案中，男性3名、女性2名，年齡介於70多歲至90多歲。

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中央流行疫情指揮中心表示，日前在屏東確診，自秘魯入境的兩祖孫經過基因排序證實為感染於印度發現的「Delta」變種病毒，當局宣布自27日起全面收緊入境檢疫措施，堵截變種病毒株傳入。過去14天來自「重點高風險國家」巴西、印度、英國、秘魯、以色列、印尼及孟加拉的入境旅客及轉機旅客，自機場或港口入境後一律入住集中檢疫所14天，須配合入住時及檢疫期滿進行核酸檢測。至於其他所有入境旅客，入境後應入住防疫旅宿或自費入住集中檢疫所14天，且於居家檢疫期滿前配合進行核酸檢測。