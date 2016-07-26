新冠肺炎｜台灣幼稚園群組增至16確診

台灣幼稚園新冠肺炎群組擴大。台灣今日新增8宗本土確診，其中5人屬幼稚園群組，令該群組人數增至16人。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，初步判斷幼稚園群組與近日的長榮機師群組無關，而幼稚園群組病毒基因排序估計明日有結果，相信是Delta或其他變種病毒株。

女老師不一定是感染源

8宗本土確診個案中，新北市佔7宗、台北市1宗，其中新北市有5名確診者屬於幼稚園群組，分別是1名幼稚園學生、3名學生家長及1名確診學生的1歲妹妹，當中1名家長早前從埃及回台，集中檢疫期間檢測都屬陰性。新北市長侯友宜表示，到目前為止，不一定鎖定最先確診的幼稚園女老師為傳染源，病毒亦可能是一些自境外回台的學生家屬傳入，「當然也沒辦法完全排除與桃園機師染疫事件有關聯性」。

新北市另外2名確診者為中和區一對婆孫，婆婆為了陪病到醫院檢測，結果確診，其就讀小學的孫子檢測後亦確診，初步判斷與幼稚園群組無關連。台北市個案則為一名孕婦，其丈夫6月曾確診，當時孕婦無檢測，但有居家隔離，最近因即將臨盆而入院檢測，驗出陽性。

目前新北市最少有5間相關幼稚園、托兒所及中小學預防性停課，台北市則因有5幼童曾就讀新北爆疫幼稚園，而有3間幼稚園及2間小學2個班級預防性停課。

多個縣市禁公共場所中秋烤肉

另外，中秋將至，台灣人應節活動「烤肉」將受影響。新北、基隆、南投、高雄等縣市，禁止中秋節4日連假期間在公園等公共場所烤肉，僅可在自家庭院或空地與同住家人烤肉，其中台中更即日起禁止所有室外公共場域烤肉活動，自家門前騎樓也屬「禁區」。

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