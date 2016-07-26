新冠肺炎｜同時感染兩變種病毒 90歲比利時老婦入院5日後病逝

比利時一名90歲老婦感染了兩種變種病毒，病情急速惡化於入院5天後病逝，她感染的分別是在英國和南非最先發現、感染力較強的Alpha和Beta病毒。專家稱，未知是否同時感染該兩種變種病毒，令患者病情迅速轉差，又指須研究感染雙變種病毒是否影響疫苗效用。

分子生物學家Anne Vankeerbergen昨在網上舉行的歐洲臨床微生物學和傳染病大會，發表該病例的報告，指事主今年3月3日因跌倒入院，同日確診感染新冠病毒，她並無接種疫苗，入院初時血液含氧量良好，也沒有呼吸困難，但很快便出現嚴重呼吸病徵，5天後死亡。

該名老婦獨居，但有看護上門照顧，Vankeerbergen指，Alpha和Beta當時正在比利時流傳，老婦很大機會從兩名不同人士感染病毒，惟很可惜無法知道她從甚麼途徑感染。Vankeerbergen又稱，這是首份文獻講述同時感染兩個變種病毒案例，巴西今年1月曾出現2宗相同情況個案，惟它們還未在科學期刊上發表。她指出，同時感染雙變種病毒是否令患者情況急速轉壞，現時很難有定論，因為未有其他相同病例的公開文獻，但她認為有關情況在全球可能被低估，因缺乏簡單的方法檢測變種病毒。