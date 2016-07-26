新冠肺炎｜周四起放寬食肆夜店等營業措施 4人限聚令堅持不變

特首林鄭月娥等官員宣布進一步放寬距離措施，她說本地新冠病毒個案14日清零，決定本周四(24日)零時起進一步放寬社交距離措施，當中會以疫苗氣泡或接種為基礎，第一類是未來兩周沒改變，例如公共浴室、戲院等，而第二類是有明顯放寬，即處所毋須做額外措施，都可由本周四起放寬，而第三類是按疫苗氣泡，出席者若接種疫苗，可進一步放寬。

食物及衛生局長陳肇始補充，在餐飲方面，A、B類措施不變，C類顧客人數上限增至75%；D類處所若所有員工已接種兩劑疫苗並已過14天，顧客容量可增至100%，每枱最多12人，宴會最多180人，宴會或用膳顧客每枱最少三分之二人士接種疫苗。

至於酒吧、夜總會每枱最多4人；派對房間及卡拉OK每枱最多8人；麻將、天九等處所人數可增加，

宗教聚會婚禮會展活動可放寬

然而雖然本地已達14天清零，但林鄭月娥指，在4人限聚令維持不變，但其他聚會可以放寬，當中宗教聚會、無提供飲食的婚禮、股東大會以及在酒店或會展中心內大禮堂或宴會廳進行的不提供飲食活動，參與人數上限都可放寬至可容納人數的一半；如果出席人士當中，有三分二人已接種第一劑新冠疫苗，人數更可放寬至可容納上限的百分百。

至於本地旅遊團，如參與人士有三分二已接種第一劑新冠疫苗，每團人數上限可由目前的30人，放寬至100人。

另外，林鄭月娥表示，如果由外國抵港人士已完成接種疫苗滿14天、在本港機場的病毒檢測呈陰性、並在3個月內在本港進行的血清測試顯示帶有抗體，將可縮短檢疫期至7天。非本地居民抵港後，將要在本港機場抽血驗抗體，如果病毒檢測呈陰性，可以先到檢疫酒店等候，一般第二日就會得出血清測試結果，如果呈陽性，就可以縮短檢疫期。 當局計劃6月30日起，對本港居民實施相關安排，至於非本地居民的抵港人士，預料可一個月內實施新安排。