新冠肺炎｜商會稱取消免檢疫屬「陣痛」 為與內地通關應「兩者取其輕」

政府擬取消大部分豁免檢疫群組，以作與內地通關條件。消息指，計劃取消豁免檢疫安排的人士類別，包括上市公司、銀行、證券及期貨、保險業高層及明星演員等。香港經貿商會會長李秀恒形容，做法屬於「陣痛」，料對外商影響不大，但若能與內地通關應「兩者取其輕」。

李秀恒於港台節目稱，不少金融機構在港設辦事處，即使高層不能到港處理公司事務，都能透過秘書或其他員工辦理，或利用視象對話開會，但內地則需要面對面處理事務。他認為，在目前情況下寧願「犧牲」海外總裁，以換取盡快與內地通關。

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