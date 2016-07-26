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新冠肺炎｜單日增3宗輸入變種確診　兩漢7月菲律賓打齊兩針科興
13 小時前
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新型肺炎輸入個案變種病毒變異病毒株康復菲律賓吉爾吉斯斯坦新冠肺炎初步確診
新冠肺炎｜單日增3宗輸入變種確診　兩漢7月菲律賓打齊兩針科興
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本港今日新增3宗輸入確診個案。(資料圖片)

本港今日(17日)新增3宗新型肺炎確診，全屬帶有L452R變異病毒株和沒有病徵的輸入個案，當中兩名來自菲律賓的男患者已完成接種科興新冠疫苗，餘下的女患者則來自吉爾吉斯斯坦，未有接種疫苗紀錄；初步確診則有大約5宗。

新冠肺炎｜確診個案詳情

⚫ #12298：17歲少女，10月15日從吉爾吉斯斯坦經韓亞航空OZ721航班抵港，在機場臨時樣本採集中心確診

⚫ #12299：63歲男子，10月13日從菲律賓經國泰航空CX906航班抵港，入住赤鱲角富豪機場酒店檢疫後，第3日採集的樣本確診；6月22日和7月20日在菲律賓完成接種科興疫苗

⚫ #12300：47歲男子，10月13日從菲律賓經國泰航空CX906航班抵港，入住西營盤華美達海景酒店檢疫後，第3日採集的樣本確診；6月16日和7月16日在菲律賓完成接種科興疫苗

新冠肺炎｜再多4名確診者康復出院

醫院管理局公布，截至今早9時，過去24小時共有4名確診病人出院，包括個案編號12253、12256、12259和12260，至今累計11,992名確診病人康復出院。目前公立醫院已啟用568間負壓病房、共1,040張負壓病床；現時有51名確診病人分別於8間公立醫院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，全部情況穩定。

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現時有51名確診病人，分別在北大嶼山醫院香港感染控制中心和公立醫院留醫。(資料圖片)

通關｜健康碼研市民自願報行蹤　港府已向內地提方案

創新及科技局長薛永恒今日稱， 當局正考慮容許市民將「安心出行」應用程式內的資料，自願上傳至用作通關的「健康碼」系統，以申報曾否到訪高危地點、是否屬「高危群組」等，同時考慮新增疫苗接種紀錄一欄。他稱，有關「健康碼」操作技術的報告，已呈交予內地相關衞生部門審視。

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「安心出行」內的行蹤紀錄，日後或能同步至「健康碼」系統。(資料圖片)

新冠肺炎｜單日增3宗輸入變種確診 兩漢7月菲律賓打齊兩針科興

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜單日增3宗輸入變種確診　兩漢7月菲律賓打齊兩針科興-288865
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