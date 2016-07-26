新冠肺炎｜單日增3宗輸入變種確診 兩漢7月菲律賓打齊兩針科興

本港今日(17日)新增3宗新型肺炎確診，全屬帶有L452R變異病毒株和沒有病徵的輸入個案，當中兩名來自菲律賓的男患者已完成接種科興新冠疫苗，餘下的女患者則來自吉爾吉斯斯坦，未有接種疫苗紀錄；初步確診則有大約5宗。

新冠肺炎｜確診個案詳情

⚫ #12298：17歲少女，10月15日從吉爾吉斯斯坦經韓亞航空OZ721航班抵港，在機場臨時樣本採集中心確診

⚫ #12299：63歲男子，10月13日從菲律賓經國泰航空CX906航班抵港，入住赤鱲角富豪機場酒店檢疫後，第3日採集的樣本確診；6月22日和7月20日在菲律賓完成接種科興疫苗

⚫ #12300：47歲男子，10月13日從菲律賓經國泰航空CX906航班抵港，入住西營盤華美達海景酒店檢疫後，第3日採集的樣本確診；6月16日和7月16日在菲律賓完成接種科興疫苗

新冠肺炎｜再多4名確診者康復出院

醫院管理局公布，截至今早9時，過去24小時共有4名確診病人出院，包括個案編號12253、12256、12259和12260，至今累計11,992名確診病人康復出院。目前公立醫院已啟用568間負壓病房、共1,040張負壓病床；現時有51名確診病人分別於8間公立醫院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，全部情況穩定。

創新及科技局長薛永恒今日稱， 當局正考慮容許市民將「安心出行」應用程式內的資料，自願上傳至用作通關的「健康碼」系統，以申報曾否到訪高危地點、是否屬「高危群組」等，同時考慮新增疫苗接種紀錄一欄。他稱，有關「健康碼」操作技術的報告，已呈交予內地相關衞生部門審視。

新冠肺炎｜單日增3宗輸入變種確診 兩漢7月菲律賓打齊兩針科興