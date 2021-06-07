新冠肺炎｜回港易不適用廣州5區 澳門要求曾赴廣州佛山者檢測

政府晚上調整「回港易」計劃的風險地區名單，廣州有5個區被列入名單。

包括廣東省廣州市的荔灣、海珠、越秀、番禺及南沙5個區；深圳市龍崗區及鹽田區的部份區域；佛山市的盈康包裝有限公司宿舍、禪城區及南海區；茂名市電白區的那霍鎮馬路舊屋村，以及安徽省六安市裕安區。

到過風險地區的港人，不能用回港易豁免14日強制檢疫。

澳門要求14日內到過廣州佛山者接受檢測

另外，澳門政府凌晨宣布，要求目前身處當地，但過去14日內到過廣州或佛山的人士，今日傍晚前接受檢測。

當局因應廣東省疫情發展，即時將14日內曾到廣州或佛山的在澳人士，健康碼轉為紅色，並向他們發出短訊，要求在傍晚6時前，到檢測站接受核酸檢測；未能依時完成人士，如無合理解釋，將要在指定地點接受14天醫學觀察；核檢結果陰性的人，健康碼將變為黃色，所有人士需自我健康管理，直至離開廣州或佛山滿14天為止。

