新冠肺炎｜地勤人員初步確診涉變異病毒 梁子超：應加密強檢次數

一名居住大埔、在機場任地勤的27歲男子初步確診新冠肺炎，涉及L452R變異病毒株，其居住的運頭塘邨運亨樓被封區強檢，約2,100名居民接受檢測，無有發現確診個案。呼吸系統專科醫生梁子超在電台節目表示，估計患者感染的是在印度發現的Delta變種病毒，本港之前無發現過L452R病毒株，加上患者會接觸貨機及入境旅客，毫無疑問是輸入相關的個案。

相關新聞：新冠肺炎｜大埔男初步陽性 運亨樓約2100居民強檢零確診

梁子超指，由於L452R變異病毒株潛伏期中位數為2至4日，較其他病毒株短，他認為應該要加密強檢次數，避免走漏個案到社區。他指這宗初步確診個案發病前碰巧是父親節，需要關注會否引起大型社區傳播，只有「跑得比病毒快」，才能避免走漏個案，否則有可能變種病毒在社區擴散，或會令本港爆發第五波疫情。

對於政府今日凌晨起放寬社交距離措施，梁子超認為當局無從自己的錯誤中學習，他指疫苗對變種病毒保護力較低，外國例子顯示，接種疫苗後放寬措施，差不多都會造成防疫失守，本港不單不檢討外防輸入政策，更對接種疫苗的人放寬檢疫要求，若措施在暑假時繼續，一定會遺禍無窮。