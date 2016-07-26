新冠肺炎｜增1宗輸入變種個案 男子離港赴星洲後呈陽性

本港今日(31日)新增1宗新型肺炎確診，37歲女患者(#12352)前日從英國，經英國航空BA031航班抵港，其後在機場臨時樣本採集中心的檢測結果呈陽性。患者上周二(26日)開始病發，被驗出帶有L452R變異病毒株，本身已於5月9日和5月30日在港接種兩劑復必泰新冠疫苗；初步確診則暫錄得少於5宗。

新冠肺炎｜確診個案詳情

⚫ #12352：37歲女子，10月26日病發，10月29日從英國乘搭英國航空BA031航班抵港，在機場驗出確診並帶有L452R；5月9日及30日在港接種復必泰疫苗

新冠肺炎｜本港輸出外地確診個案

另外，衞生防護中心表示一名18歲男子上周日(24日)離港赴新加坡後，在當地檢測呈陽性。中心指患者今年7月8日和7月30日已在港接種兩劑復必泰疫苗，上周日在本港乘搭酷航TR981航班抵達新加坡，同日在當地抽取的樣本檢測呈陽性，男子潛伏期內在港曾居住的慈雲山慈正邨正德樓，已被納入強制檢測公告。

明日(11月1日)起，市民進入政府大樓和辦公處所前，將必須使用「安心出行」應用程式掃描場地二維碼，包括食環署街市、熟食市場、康文署體育館、公眾游泳池及民政事務署臨時庇護中心、社區會堂等，只有指定獲豁免人士可「填紙仔」。公務員事務局長聶德權今日指，初期會比較寬容處理，而未能或未有智能電話人士，進入政府設施時就要提供可聯絡的電話號碼。

對於沒有能力擁有智能電話的基層，因無法使用「安心出行」或導致日後進入政府設施有困難。香港社會服務聯會行政總裁蔡海偉促請政府從寬處理，以免基層市民怕被控而不敢到診所或社會服務辦事處，並希望政府研究如何向他們提供平價或贈送二手智能電話。

新冠肺炎｜增1宗輸入變種個案 男子離港赴星洲後呈陽性