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新冠肺炎｜增1宗輸入變種個案　男子離港赴星洲後呈陽性
4 小時前
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新型肺炎輸入個案安心出行變種病毒變異病毒株輸出個案慈正邨正德樓新冠肺炎疫苗接種
新冠肺炎｜增1宗輸入變種個案　男子離港赴星洲後呈陽性
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慈正邨正德樓一名18歲住戶赴新加坡後檢測呈陽性，全幢大廈被納入強制檢測公告。(莊振邦攝)

本港今日(31日)新增1宗新型肺炎確診，37歲女患者(#12352)前日從英國，經英國航空BA031航班抵港，其後在機場臨時樣本採集中心的檢測結果呈陽性。患者上周二(26日)開始病發，被驗出帶有L452R變異病毒株，本身已於5月9日和5月30日在港接種兩劑復必泰新冠疫苗；初步確診則暫錄得少於5宗。

新冠肺炎｜確診個案詳情

⚫ #12352：37歲女子，10月26日病發，10月29日從英國乘搭英國航空BA031航班抵港，在機場驗出確診並帶有L452R；5月9日及30日在港接種復必泰疫苗

新冠肺炎｜本港輸出外地確診個案

另外，衞生防護中心表示一名18歲男子上周日(24日)離港赴新加坡後，在當地檢測呈陽性。中心指患者今年7月8日和7月30日已在港接種兩劑復必泰疫苗，上周日在本港乘搭酷航TR981航班抵達新加坡，同日在當地抽取的樣本檢測呈陽性，男子潛伏期內在港曾居住的慈雲山慈正邨正德樓，已被納入強制檢測公告。

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慈正邨正德樓對開空地今日設有流動採樣站。(莊振邦攝)

安心出行｜入街市要掃碼 聶德權：初時較寬鬆

明日(11月1日)起，市民進入政府大樓和辦公處所前，將必須使用「安心出行」應用程式掃描場地二維碼，包括食環署街市、熟食市場、康文署體育館、公眾游泳池及民政事務署臨時庇護中心、社區會堂等，只有指定獲豁免人士可「填紙仔」。公務員事務局長聶德權今日指，初期會比較寬容處理，而未能或未有智能電話人士，進入政府設施時就要提供可聯絡的電話號碼。

安心出行｜憂基層入政府設施有困難 社聯倡研提供平價或送二手手機

對於沒有能力擁有智能電話的基層，因無法使用「安心出行」或導致日後進入政府設施有困難。香港社會服務聯會行政總裁蔡海偉促請政府從寬處理，以免基層市民怕被控而不敢到診所或社會服務辦事處，並希望政府研究如何向他們提供平價或贈送二手智能電話。

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明日(11月1日)起，市民進入大部分政府處所時，都必須使用「安心出行」。(鍾式明攝)

新冠肺炎｜增1宗輸入變種個案 男子離港赴星洲後呈陽性

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜增1宗輸入變種個案　男子離港赴星洲後呈陽性-290875
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