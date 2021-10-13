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新冠肺炎｜增4宗輸入個案 健身室有條件放寬限制
2021-10-13
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新型肺炎輸入個案社交距離措施健身室健身中心口罩通關禁足令第三針新冠肺炎
新冠肺炎｜增4宗輸入個案 健身室有條件放寬限制
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日後健身中心如確保員工和顧客打齊針、強制用「安心出行」，顧客運動時就毋須戴口罩。(資料圖片)

本港昨增4宗新冠肺炎確診，全屬輸入個案。當局宣布延長大部分社交距離措施14日，但健身中心若符合額外的特定通風或疫苗接種條件，顧客將可最多12人一組進行訓練，或在運動時毋須戴口罩。另外，美國商會早前質疑本港的「零確診」政策斷絕與外國聯繫，特首林鄭月娥回應指，本港未曾如外地般實施「禁足令」，反指市民「每日都可以返工，我冇試過呢21個月係唔俾佢出門口返工」。
 

昨新增的4宗確診，全屬輸入和已完成接種新冠疫苗的個案，包括一名外傭和兩名機組人員，初步確診就少於5宗，另有一宗赴英後確診、潛伏期內曾在港的輸出個案。現有社交距離措施今晚屆滿，政府昨宣布延長大部分措施至本月27日，同時為健身中心新增兩項「疫苗氣泡」安排。

健身中心若所有員工和顧客已完成接種疫苗，所有運動範圍每小時最少換氣6次，或已安裝合規格空氣淨化設備，以及強制顧客用「安心出行」程式，顧客做運動時就可毋須戴口罩。另外，若訓練小組的房間內所有員工已接種疫苗、換氣量達標和所有人一直戴口罩等，每組人數可放寬至12人。
 

林鄭強調市民每日可上班

雖然近月只有零星本地源頭未明個案，但林鄭月娥昨重申「大家都講唔到」何時能通關，又回應美國商會的質疑，指已親自向各商會解釋及提供詳細文件，說明本港為何要嚴格執行「外防輸入」，爭取與內地通關，並說無人不同意與內地通關的重要性。她續說，本港建立了數十年的國際金融中心地位，不會因一次公共衛生措施而受影響，又指爆疫21個月以來政府管理疫情非常好，沒有試過不容許上班、未曾實施「禁足令」。

世衛專家委員會建議，60歲以上接種科興及國藥疫苗的人要補打第三針，林鄭月娥指短期內將邀請專家和相關委員會開會商討，再聽取他們的意見，包括應在甚麼時候安排特別組群打第三針。另外，食物及衛生局長陳肇始昨表示，港府已採購的復必泰和科興疫苗足夠全港市民接種，故已與新冠疫苗全球獲取機制和阿斯利康達成三方協議，將已購入的750萬劑阿斯利康疫苗，捐贈予低收入或中低收入經濟體。
 

新冠肺炎｜增4宗輸入個案 健身室有條件放寬限制

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜增4宗輸入個案-健身室有條件放寬限制-288515
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