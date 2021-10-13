新冠肺炎｜增4宗輸入個案 健身室有條件放寬限制

本港昨增4宗新冠肺炎確診，全屬輸入個案。當局宣布延長大部分社交距離措施14日，但健身中心若符合額外的特定通風或疫苗接種條件，顧客將可最多12人一組進行訓練，或在運動時毋須戴口罩。另外，美國商會早前質疑本港的「零確診」政策斷絕與外國聯繫，特首林鄭月娥回應指，本港未曾如外地般實施「禁足令」，反指市民「每日都可以返工，我冇試過呢21個月係唔俾佢出門口返工」。



昨新增的4宗確診，全屬輸入和已完成接種新冠疫苗的個案，包括一名外傭和兩名機組人員，初步確診就少於5宗，另有一宗赴英後確診、潛伏期內曾在港的輸出個案。現有社交距離措施今晚屆滿，政府昨宣布延長大部分措施至本月27日，同時為健身中心新增兩項「疫苗氣泡」安排。

健身中心若所有員工和顧客已完成接種疫苗，所有運動範圍每小時最少換氣6次，或已安裝合規格空氣淨化設備，以及強制顧客用「安心出行」程式，顧客做運動時就可毋須戴口罩。另外，若訓練小組的房間內所有員工已接種疫苗、換氣量達標和所有人一直戴口罩等，每組人數可放寬至12人。



林鄭強調市民每日可上班

雖然近月只有零星本地源頭未明個案，但林鄭月娥昨重申「大家都講唔到」何時能通關，又回應美國商會的質疑，指已親自向各商會解釋及提供詳細文件，說明本港為何要嚴格執行「外防輸入」，爭取與內地通關，並說無人不同意與內地通關的重要性。她續說，本港建立了數十年的國際金融中心地位，不會因一次公共衛生措施而受影響，又指爆疫21個月以來政府管理疫情非常好，沒有試過不容許上班、未曾實施「禁足令」。

世衛專家委員會建議，60歲以上接種科興及國藥疫苗的人要補打第三針，林鄭月娥指短期內將邀請專家和相關委員會開會商討，再聽取他們的意見，包括應在甚麼時候安排特別組群打第三針。另外，食物及衛生局長陳肇始昨表示，港府已採購的復必泰和科興疫苗足夠全港市民接種，故已與新冠疫苗全球獲取機制和阿斯利康達成三方協議，將已購入的750萬劑阿斯利康疫苗，捐贈予低收入或中低收入經濟體。



新冠肺炎｜增4宗輸入個案 健身室有條件放寬限制