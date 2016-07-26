Am730
Am730
Am730
Am730
News
新冠肺炎｜增4打齊針輸入個案　涉兩竹篙灣檢疫外傭
3 小時前
#Hashtags
新型肺炎輸入個案變種病毒疫苗接種安心出行通關碼健康碼與病毒共存新冠肺炎
新冠肺炎｜增4打齊針輸入個案　涉兩竹篙灣檢疫外傭
news-images
今日本港繼續零本地感染確診。(資料圖片)

本港今日(24日)新增4宗新型肺炎確診，包括兩名外傭、一名船員和一名機組人員，全數已完成接種新冠疫苗和沒有病徵，當中3人帶有L452R變異病毒株；初步確診則少於5宗。

新冠肺炎｜確診個案詳情

⚫ #12326：37歲女外傭，10月20日從菲律賓經菲律賓航空PR300航班抵港，入住竹篙灣檢疫中心隔離期間確診；7月13日和9月7日已在菲律賓接種阿斯利康疫苗，染有L452R

⚫ #12327：41歲女外傭，10月20日從菲律賓經宿霧太平洋航空5J272航班抵港，入住竹篙灣檢疫中心隔離期間確診；6月18日和7月19日已在菲律賓接種科興疫苗，染有L452R

⚫ #12328：37歲男船員，10月22日從菲律賓經菲律賓航空PR300航班抵港；9月8日和10月6日已在菲律賓接種莫德納疫苗，染有L452R

⚫ #12329：37歲女外傭，10月23日從沙地阿拉伯經沙特阿拉伯航空SV982航班抵港，入住赤鱲角香港天際萬豪酒店隔離期間確診；1月8日和2月18日已在沙地阿拉伯接種復必泰疫苗

另外，衞生防護中心提醒白石角天賦海灣3期海鑽10座的住戶和相關指明人士，須於明日遵從強制檢測公告進行檢測。

新冠肺炎｜再多3名確診者康復出院

醫院管理局公布，截至今早9時，過去24小時共有3名確診病人出院，包括個案編號12286、12292和12316，至今累計11,992名確診病人康復出院。目前公立醫院已啟用581間負壓病房、共1,065張負壓病床；現時有52名確診病人分別於11間公立醫院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，全部情況穩定。

news-images
警方在搗破懷疑違規經營派對房間的行動中，拘捕一名男子。(警方提供)

新冠肺炎｜許樹昌指接種率低無條件「與病毒共存」　認「清零」非長遠之計

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日在一個電台節目表示，本港新冠疫苗接種率現仍未夠高，因此未有條件選擇「與病毒共存」。至於與內地通關，他相信本港仍要調整防疫措施，才能滿足內地要求，包括使用有追蹤功能的「健康碼」入境，又指對內地而言，原則是和香港通關不能帶來額外風險。

安心出行｜一男一女疑用假App光顧派對房間　涉使用虛假文書被捕

再有市民涉嫌使用虛假「安心出行」應用程式被捕。警方表示，昨(23日)晚上在觀塘成業工業大廈，搗破一間懷疑違規經營的派對房間，其間發現單位內一名31歲女顧客及一名33歲男顧客，懷疑使用虛假「安心出行」應用程式，涉嫌使用虛假文書被捕，現正被扣查。

安心出行｜聶德權稱留意到有群體難遵新規定

政府日前宣布，下月起所有進入政府處所的人士都要使用「安心出行」，公務員事務局長聶德權早上跑完馬拉松後表示，現時「填紙仔」做法仍有人「亂填資料」，認為若爆發疫情可大可小，又指已留意到有群體表示難以達到要求。

詳盡報道：渣馬2021｜「香港加油」跑手禁穿　聶德權：最簡單直接是守大會規定

news-images
許樹昌指本港未有條件「與病毒共存」。(資料圖片)

新冠肺炎｜增4打齊針輸入個案 涉兩竹篙灣檢疫外傭

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜增4打齊針輸入個案　涉兩竹篙灣檢疫外傭-289885
#Hashtags
新型肺炎輸入個案變種病毒疫苗接種安心出行通關碼健康碼與病毒共存新冠肺炎
Am730

疫苗接種｜5至11歲童或可打新冠針　專家引藥廠研究稱成效高

安心出行｜一男一女疑用假App光顧派對房間　涉使用虛假文書被捕

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
疫苗接種｜5至11歲童或可打新冠針　專家引藥廠研究稱成效高
Am730
Am730
安心出行｜一男一女疑用假App光顧派對房間　涉使用虛假文書被捕
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多