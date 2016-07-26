新冠肺炎｜增4打齊針輸入個案 涉兩竹篙灣檢疫外傭

本港今日(24日)新增4宗新型肺炎確診，包括兩名外傭、一名船員和一名機組人員，全數已完成接種新冠疫苗和沒有病徵，當中3人帶有L452R變異病毒株；初步確診則少於5宗。

新冠肺炎｜確診個案詳情

⚫ #12326：37歲女外傭，10月20日從菲律賓經菲律賓航空PR300航班抵港，入住竹篙灣檢疫中心隔離期間確診；7月13日和9月7日已在菲律賓接種阿斯利康疫苗，染有L452R

⚫ #12327：41歲女外傭，10月20日從菲律賓經宿霧太平洋航空5J272航班抵港，入住竹篙灣檢疫中心隔離期間確診；6月18日和7月19日已在菲律賓接種科興疫苗，染有L452R

⚫ #12328：37歲男船員，10月22日從菲律賓經菲律賓航空PR300航班抵港；9月8日和10月6日已在菲律賓接種莫德納疫苗，染有L452R

⚫ #12329：37歲女外傭，10月23日從沙地阿拉伯經沙特阿拉伯航空SV982航班抵港，入住赤鱲角香港天際萬豪酒店隔離期間確診；1月8日和2月18日已在沙地阿拉伯接種復必泰疫苗

另外，衞生防護中心提醒白石角天賦海灣3期海鑽10座的住戶和相關指明人士，須於明日遵從強制檢測公告進行檢測。

新冠肺炎｜再多3名確診者康復出院

醫院管理局公布，截至今早9時，過去24小時共有3名確診病人出院，包括個案編號12286、12292和12316，至今累計11,992名確診病人康復出院。目前公立醫院已啟用581間負壓病房、共1,065張負壓病床；現時有52名確診病人分別於11間公立醫院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，全部情況穩定。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日在一個電台節目表示，本港新冠疫苗接種率現仍未夠高，因此未有條件選擇「與病毒共存」。至於與內地通關，他相信本港仍要調整防疫措施，才能滿足內地要求，包括使用有追蹤功能的「健康碼」入境，又指對內地而言，原則是和香港通關不能帶來額外風險。

再有市民涉嫌使用虛假「安心出行」應用程式被捕。警方表示，昨(23日)晚上在觀塘成業工業大廈，搗破一間懷疑違規經營的派對房間，其間發現單位內一名31歲女顧客及一名33歲男顧客，懷疑使用虛假「安心出行」應用程式，涉嫌使用虛假文書被捕，現正被扣查。

安心出行｜聶德權稱留意到有群體難遵新規定

政府日前宣布，下月起所有進入政府處所的人士都要使用「安心出行」，公務員事務局長聶德權早上跑完馬拉松後表示，現時「填紙仔」做法仍有人「亂填資料」，認為若爆發疫情可大可小，又指已留意到有群體表示難以達到要求。

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