新冠肺炎｜大埔中心第10座強檢完成 無發現確診1人未強檢

本港新冠肺炎疫情反覆，昨日新增6宗確診個案，其中1宗屬本地關連個案，屬早前帶有變種病毒的機場男地勤，在大埔新達廣場兼職的女同事，同樣帶有變種病毒株。

政府在昨晚7時10分起，將女子居住的大埔中心第十座列為「受限區域」，至今早約6時半，完成強制檢測行動，隨後進行執法行動，並在上午約8時半完結，共檢查90名受檢人士的檢測報告，發現有1人未進行強制檢測，已向他發出強制檢測令。截至今日凌晨1時，約390名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。

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此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約180戶，當中約20多戶在過程中沒人應門，包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。政府希望沒有應門的20多戶居民，在看到政府張貼的告示後，會盡快聯絡政府進行檢查。