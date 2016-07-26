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新冠肺炎｜大連10日289感染 孫春蘭：防疫已到最緊要關頭
2 小時前
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內地疫情新冠肺炎孫春蘭大連莊河
新冠肺炎｜大連10日289感染 孫春蘭：防疫已到最緊要關頭
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大連政府派專車將莊河大學城確診學生密切接觸者及高風險人群轉移到隔離酒店。(互聯網)

內地新冠肺炎本土疫情仍在局部擴散，昨日新增70宗確診，遼寧大連佔60宗。大連今波疫情最早在本月4日於莊河市發現，首名確診者為莊河一家進口食品公司冷凍庫員工，而病毒疑隨著冷凍貨物蔓延至另一家食品公司，再去到莊河市大學城教職工飯堂，同時造成社區感染。截至昨日，大連已累計235確診、54無症狀感染。國務院副總理孫春蘭上周五及六在大連調研指導防疫工作時，強調大連疫情防控已到最緊要關頭。

大連第3次發生涉進口冷凍食品疫情

大連是內地冷凍水產進口最大口岸之一，而近七成進口冷凍貨物都通過大連進入內地；口岸冷凍庫容量達40.5萬噸，全國第一，而全市從事進口冷凍產業人員多達60萬人。

今次是大連自去年7月以來第三次爆發與進口冷凍食品相關的疫情，在去年底發生第二次時，大連市政府已強調會全面加強冷凍食品「鐵桶式」防控，未料還是百密一疏。孫春蘭上周五及六在大連期間，除了要求加快流調溯源進度，防止發生新的傳播，同時要求大連市研究完善口岸城市疫情防控，打通冷凍行業風險管控「最後一公里」，守好外防輸入第一道防線，總結教訓、引以為戒，堵塞漏洞。

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孫春蘭到大連指導防疫工作。(互聯網)

莊河市大學城67師生確診

大連昨新增的60名確診者當中，有28人是莊河市大學城學生，該大學城已累計有63學生、4教職工確診。大連市政府今早通報今波疫情防控工作時指出，莊河大學城自大連報告今波疫情首宗確診之日起，已實施封控管理，暫停實體課堂，學生在宿舍內上網課；涉事飯堂本月7日首現員工確診後，大學城更全面封閉，並陸續將密切接觸者及高風險人群轉移至隔離酒店集中隔離，截至今早8時轉移多達3,291人。

莊河市「不進不出」8911人集中隔離

大連市政府又指出，莊河市已在本月4日凌晨3時起啟動應急響應，主城區封控，其他區域管控；公共交通全部停運，對外交通全面封閉，實行「裡不出外不進」策略。首站定點冷庫(冷凍食品進入市內第一道關口)、冷凍企業全面停工，診所、藥房及保障城市運行以外各類經營單位和公共場所全面停業。全市76家酒店作為隔離酒店，截至今早8時共隔離8,911人。目前莊河市正進行第八輪全民檢測，大連市亦啟動第三輪全民檢測。

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莊河大學城已經封閉。(互聯網)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜大連10日289感染-孫春蘭：防疫已到最緊要關頭-292927
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