新冠肺炎｜大連10日289感染 孫春蘭：防疫已到最緊要關頭

內地新冠肺炎本土疫情仍在局部擴散，前日新增70宗確診，遼寧大連佔60宗。大連今波疫情最早在本月4日於莊河市發現，首名確診者為莊河一家進口食品公司冷凍庫員工，而病毒疑隨著冷凍貨物蔓延至另一家食品公司，再去到莊河市大學城教職工飯堂。截至前日，大連已累計235確診、54無症狀感染。國務院副總理孫春蘭上周五及六在大連調研指導防疫工作時，強調大連疫情防控已到最緊要關頭。

大連是內地冷凍水產進口最大口岸之一，近七成進口冷凍貨物都通過大連進入內地；口岸冷凍庫容量40.5萬噸，全國第一，而全市從事進口冷凍產業人員多達60萬人。

今次是大連自去年7月以來第三次爆發與進口冷凍食品相關的疫情，在去年底發生第二次時，大連市政府已強調會全面加強冷凍食品「鐵桶式」防控，未料還是百密一疏。孫春蘭上周五及六在大連期間，除了要求加快流行病學調查溯源進度，防止發生新的傳播，同時要求大連市研究完善口岸城市疫情防控，打通冷凍行業風險管控「最後一公里」，守好外防輸入第一道防線，總結教訓、引以為戒，堵塞漏洞。

莊河市「不進不出」

大連市政府昨通報今波疫情防控工作時則指出，莊河市已在本月4日凌晨3時起啟動應急響應，主城區封控，其他區域管控；公共交通全部停運，對外交通全面封閉，實行「裡不出外不進」策略。首站定點冷庫(冷凍食品進入市內第一道關口)、冷凍企業全面停工，診所、藥房及保障城市運行以外各類經營單位和公共場所全面停業。全市76家酒店作為隔離酒店，截至昨早8時共隔離8,911人。目前莊河市正進行第八輪全民檢測，大連市亦啟動第三輪全民檢測。

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