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新冠肺炎｜港增3輸入全染變種病毒　1人入住灣仔帝盛酒店
9 小時前
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新冠肺炎社交距離初步確診國泰寰宇堂變種病毒Delta曾祈殷機場定期檢測中風險地區血清抗體測試許樹昌檢疫期檢疫酒店灣仔帝盛酒店袁國勇
新冠肺炎｜港增3輸入全染變種病毒　1人入住灣仔帝盛酒店
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大部分社交措施維持至9月1日。(資料圖片)

本港今日新增3宗新型肺炎輸入個案，全部被驗出帶有L452R變異病毒株；另錄得約5宗初步確診。

⚫ #12041：39歲女子，8月13日乘搭卡塔爾航空QR818從土耳其抵港，入住灣仔帝盛酒店檢疫期間確診，無病徵。她於6月17日曾在英國接種一劑復必泰新冠疫苗。衞生防護中心指，她與早前在該酒店感染的菲傭(#12032)並不同層，入住時間亦沒有重疊，故沒有流行病學關聯。

⚫ #12042：31歲男船員，前日(16日)隨貨船進入香港水域，並一直留在船上；其提交的深喉唾液樣本對病毒檢測呈陽性，惟他和該貨船已即日離港。衞生防護中心指貨船上月中從印尼出發，船員的外遊記錄、病徵等調查中。

⚫ #12043：27歲男子，8月14日乘搭國泰航空CX521從美國抵港，沒有病徵，入住東涌福朋喜來登酒店檢疫期間確診。他曾於5月2日及23日在香港接種兩劑復必泰疫苗。

大部分社交距離措施維持

現行社交距離措施今日屆滿，港府延長大部分措施14天至9月1日。另外，下周四(26日)起將收緊B類食肆員工的定期檢測規定，未打針的員工須由現時每兩周一檢，改為毎周一檢。當局亦提醒，第599F章列明的處所員工，如因健康理由而不適宜接種新冠疫苗，應定期重新諮詢醫生意見，並向相關處所負責人或僱主提交新的醫生證明書。

國泰貴賓室女職員染Delta變種

本地零確診昨日再度斷纜，國泰航空貴賓室「寰宇堂」47歲女樓面(#12038)昨確診，基因分析顯示感染Delta變種病毒。另外，昨日還新增兩宗海外輸入個案，兩名患者均被驗出帶有L452R變異病毒株，初步確診則少於5宗。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷建議，當局更新機場相關的感染控制指引，例如要求機場員工加密檢測，每日或隔日檢測或是「事在必行」。

詳盡報道：本地零感染又斷纜　國泰貴賓室女樓面染Delta　當局取消打針旅客「減疫監」優惠

詳盡報道：變種病毒｜國泰貴賓室職員染疫　曾祈殷倡機場員工每日一檢

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國泰航空貴賓室「寰宇堂」47歲女樓面昨確診。(國泰圖片)

中風險地區抵港打齊針須隔離14日

食衛局昨再改檢疫安排，周五(20日)起不再承認從中風險地區、已打齊兩針的抵港人士，以血清抗體測試的陽性結果，縮減檢疫期至7天，仍須酒店隔離14天。食衛局表示，原定今日起在機場設立的自費血清抗體測試服務將煞停。中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，檢視近期數據，不少從中風險地區抵港的患者，在抵港後第8至11日才確診，認為檢疫期維持14天較穩陣。有檢疫酒店表示，安排會造成混亂，並稱政府公布安排前沒有預先和業界商議安排。

詳盡報道：強制檢疫｜入境措施周五再改　中風險地區抵港打齊針須隔離14日

詳盡報道：強制檢疫｜周五起抗體陽性不能縮檢疫期　機場自費血清測試服務煞停

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詳盡報道：強制檢疫｜中風險地區抵港已打針須檢疫14天　檢疫酒店稱安排混亂

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中風險地區抵港打齊針須隔離14日。(資料圖片)

赤柱外傭被酒店鄰房空氣傳染

上周六(14日)確診的38歲菲傭(#12032)，早前入住灣仔帝盛酒店隔離檢疫。政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇昨日到酒店視察，相信菲傭由對面房的確診夫婦，經空氣傳播感染。

詳盡報道：變種病毒｜赤柱外傭被酒店鄰房空氣傳染　同層13人已被送往檢疫中心

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赤柱外傭被酒店鄰房空氣傳染。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜大部分社交措施維持　昨初步確診少於五宗-280849
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