新冠肺炎｜港增3輸入全染變種病毒 1人入住灣仔帝盛酒店

本港今日新增3宗新型肺炎輸入個案，全部被驗出帶有L452R變異病毒株；另錄得約5宗初步確診。

⚫ #12041：39歲女子，8月13日乘搭卡塔爾航空QR818從土耳其抵港，入住灣仔帝盛酒店檢疫期間確診，無病徵。她於6月17日曾在英國接種一劑復必泰新冠疫苗。衞生防護中心指，她與早前在該酒店感染的菲傭(#12032)並不同層，入住時間亦沒有重疊，故沒有流行病學關聯。

⚫ #12042：31歲男船員，前日(16日)隨貨船進入香港水域，並一直留在船上；其提交的深喉唾液樣本對病毒檢測呈陽性，惟他和該貨船已即日離港。衞生防護中心指貨船上月中從印尼出發，船員的外遊記錄、病徵等調查中。

⚫ #12043：27歲男子，8月14日乘搭國泰航空CX521從美國抵港，沒有病徵，入住東涌福朋喜來登酒店檢疫期間確診。他曾於5月2日及23日在香港接種兩劑復必泰疫苗。

大部分社交距離措施維持

現行社交距離措施今日屆滿，港府延長大部分措施14天至9月1日。另外，下周四(26日)起將收緊B類食肆員工的定期檢測規定，未打針的員工須由現時每兩周一檢，改為毎周一檢。當局亦提醒，第599F章列明的處所員工，如因健康理由而不適宜接種新冠疫苗，應定期重新諮詢醫生意見，並向相關處所負責人或僱主提交新的醫生證明書。

國泰貴賓室女職員染Delta變種

本地零確診昨日再度斷纜，國泰航空貴賓室「寰宇堂」47歲女樓面(#12038)昨確診，基因分析顯示感染Delta變種病毒。另外，昨日還新增兩宗海外輸入個案，兩名患者均被驗出帶有L452R變異病毒株，初步確診則少於5宗。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷建議，當局更新機場相關的感染控制指引，例如要求機場員工加密檢測，每日或隔日檢測或是「事在必行」。

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中風險地區抵港打齊針須隔離14日

食衛局昨再改檢疫安排，周五(20日)起不再承認從中風險地區、已打齊兩針的抵港人士，以血清抗體測試的陽性結果，縮減檢疫期至7天，仍須酒店隔離14天。食衛局表示，原定今日起在機場設立的自費血清抗體測試服務將煞停。中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，檢視近期數據，不少從中風險地區抵港的患者，在抵港後第8至11日才確診，認為檢疫期維持14天較穩陣。有檢疫酒店表示，安排會造成混亂，並稱政府公布安排前沒有預先和業界商議安排。

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赤柱外傭被酒店鄰房空氣傳染

上周六(14日)確診的38歲菲傭(#12032)，早前入住灣仔帝盛酒店隔離檢疫。政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇昨日到酒店視察，相信菲傭由對面房的確診夫婦，經空氣傳播感染。

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