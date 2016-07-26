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新冠肺炎｜大部分社交距離措施延長兩周　D類食肆宴會上限增至240人
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新冠肺炎社交距離措施防疫措施疫苗氣泡D類食肆
新冠肺炎｜大部分社交距離措施延長兩周　D類食肆宴會上限增至240人
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D類食肆宴會上限增至240人。(資料圖片)

現行社交距離措施將於明日屆滿，政府公布延長大部分措施14天，至10月13日為止，並將D類食肆宴會人數上限放寬至240人。

 

更改規定後，D類食肆可營業至凌晨2時，每枱人數上限為12人，當中三分二需要已打首針；宴會容量上限則增至240人，當中三分二需要已打首針。所有食客需要掃描「安心出行」。

未打齊針員工備醫生紙及檢測將符規定

另外，現行規定下，當局要求部分處所員工需要已打齊兩針滿14天，若因身體問題而不能打針，可向僱主定期提交醫生證明書，才能改為每7日接受檢測。食衞局今日更改規定，若員工在醫生證明書有效期完結後，決定接種新冠疫苗，在員工接種第一針，或第二針未滿14天，處所負責人只需要保留原有醫生證明書(不論是否過期)，以及安排員工每7天接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本檢測，同樣將視為符合規定；負責人亦須確保員工會接種第二針，而兩針相距日期不得超過35天。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜大部分社交距離措施延長兩周　d類食肆宴會上限增至240人-286573
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