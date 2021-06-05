新冠肺炎｜無打疫苗17歲女確診 屬首宗本地無源頭變種病毒個案(更新)

【16:45分更新】本港連續42日無本地源頭不明個案斷纜。衛生防護中心表示，本港新增一宗本地新冠肺炎確診個案，累計個案增至11,852宗，患者為昨日初步確診的17歲女學生，她今日轉為確診個案，當局在她樣本中驗出變種病毒株，是本港首宗源頭不明的變種病毒個案，由於新增患者與其家人沒接種新冠疫苗，需要接受21日較長時間的檢疫。當局指變種病毒轉播力強，不能掉以輕心，呼籲市民盡快接種疫苗。另外，本港有少於10宗初步確診個案，包括該女生的母親。

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該17歲少女居住的天水圍天盛苑P座盛譽閣，約850名居民今早已完成強制檢測，沒發現確診個案。至於她就讀的天水圍伊利沙伯中學舊生會湯國華中學，亦需要強制檢測。她最後一日上學為本周三(2日)，同日有喉嚨痛及咳嗽，翌日發燒，在天水圍門診看醫生留本樣後證實對N501Y變種病毒呈初步陽性，體內病毒含量高(CT值為18)，約100名緊密接觸者須送檢。

潛伏期曾到會展出席香港國際教育展

女生在潛伏期內主要活動都是上學，但在上月16日、23日及30日的星期日曾到屯門德榮工業大廈15樓306室補習；上月29日下午約4時至5時，亦曾與母親到灣仔會展1C展覽廳香港國際教育展，及地下一間珠寶店。當日兩人亦曾到旺角通菜街Little Boss寵物店及敏華冰廳用膳。以上地方均要強制檢測。

連計今宗個案，本港至今有274宗變種病毒個案，當中一宗屬本地，餘下273宗均為輸入的變種病毒個案。

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【12:45分更新】消息指，居住天水圍天盛苑盛譽閣的17歲少女證實確診新冠肺炎，她被驗出帶有英國變種病毒，除了是本港首宗發現的英國變種病毒個案，亦終止了本港連續42日無源頭不明本地病例的紀錄。

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【10:53更新】一名居住天水圍天盛苑盛譽閣的17歲少女昨日初步確診新冠肺炎，並帶有N501Y變種病毒，列為源頭不明本地個案。理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒的團隊指，該個案病毒基因屬於「B.1.1.7」英國變種病毒N501Y Alpha，是首宗本港發現的英國變種病毒個案。消息指，她無外遊紀錄，一旦確診，將會終止本港連續42日無源頭不明本地病例的紀錄。

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至於她居住的天水圍天盛苑盛譽閣，約850名居民完成強制檢測，當中沒發現確診個案。當局派員到訪約320戶，當中約20戶沒人應門。