新冠肺炎｜澳洲女星妮歌潔曼來港獲豁免檢疫 許樹昌：不能任由通街行

荷里活女星妮歌潔曼(Nicole Kidman)上周四(12日)由澳洲悉尼乘搭私人飛機抵港，進行拍攝工作，獲政府檢豁免檢疫期。不過有傳媒拍攝到，妮歌潔曼於抵港後兩天到中環購物，懷疑違反豁免條件。有專家稱，不肯定對方到中環是購物還是拍攝，但強調必須「點對點」工作，不能任由獲豁免者「通街行」。

妮歌潔曼於8月12日乘搭機身編號「VH-YAI」的私人飛機，於當地中午起飛，在本港時間晚上8時48分降落。有傳媒報道，妮歌潔曼於抵達後兩日、即8月14日在中環出沒，她當日乘私家車從山頂道寓所前往中環，在保鑣陪同下進入服裝店購物，逗留約15分鐘後登上坐駕離開。她翌日再乘車到山頂小學拍攝，其後在西環山道取景。

澳洲抵港原須檢疫最少7天

根據《預防及控制疾病條例》第599E章，澳洲於8月12日屬於低風險地區，從該處抵港人士，若已完成接種疫苗、核酸檢測呈陰性，需要在指定檢疫酒店隔離7天，若未打齊針則須隔離14天。商經局回覆傳媒查詢，確認妮歌潔曼等相關人士獲准到港進行與指定專業工作相關的活動。商經局表示，相關人士在港必須遵守指定防疫措施及其他條件，包括已接種疫苗、逗留指定居所、接受定期檢測，及提供工作相關行程等，當局會確保有關人士遵從這些條件。

許樹昌：不肯定是購物還是拍攝

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，不肯定對方到中環是否購物，還是進行拍攝工作，而獲豁免的做法會否構成風險，須視乎對方是否點對點工作，在完成工作後是否直接返處所，認為不能夠任由豁免檢疫者「通街行」，但相信商經局會將傳染風險減到最低。

新劇以香港作背景 料10月煞科

據悉，妮歌潔曼來港拍攝由美籍華裔導演王子逸(Lulu Wang)執導，由她監製的新劇《Expats》，與美國女星Sarayu Rao及美籍韓裔女星Ji-young Yoo一同演出，，故事改編自香港出生、韓裔美籍女作家李允卿(Janice Y.K. Lee)的小說《The Expatriates》，由於劇集以香港作背景，劇組來港拍攝，預計10月煞科。