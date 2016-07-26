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新冠肺炎｜孔繁毅指港已達通關條件　星旅遊氣泡應推遲
5 小時前
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新型肺炎通關澳門零確診孔繁毅新冠疫苗疫苗接種新加坡旅遊氣泡新冠肺炎
新冠肺炎｜孔繁毅指港已達通關條件　星旅遊氣泡應推遲
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孔繁毅表示，本港已達與內地和澳門通關的條件。(資料圖片)

本港今日(1日)已連續24日沒有新增本地感染個案，澳門日前亦指會與港府審視，連續28日沒本地感染由哪日開始計算。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅表示，本港已達到與內地和澳門通關的條件，只要繼續保持「零本地確診」及做好「外防輸入」措施，短期內就有機會通關。

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對於最先在印度發現的Delta變種病毒，孔繁毅在一個電台節目指，病毒雖然傳播力高，但殺傷力並沒有明顯增強，而現時的復必泰新冠疫苗對Delta的保護率達八成半，認為港府首要工作是提升疫苗接種率，又對9月能達致七成接種率群體免疫感到樂觀。他又引述數據指，本港供應的科興和復必泰疫苗整體安全，委員會審視逾400宗接種後嚴重的個案，絕大部分均與疫苗無關，僅77宗出現面癱的個案有關，當中兩種疫苗各佔一半、九成人能完全康復。

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新加坡擬放棄追求「零確診」。(資料圖片)

新加坡近日透露，未來或放棄追求「零確診」的目標、取消入境人士檢疫和大規模追蹤密切接觸者的安排，改為聚焦和全力推廣疫苗接種計劃，希望在「新常態」下與病毒共存。孔繁毅指，有關防疫策略或造成社區大爆發、大量病人入院，令當地醫療系統不勝負荷，除非短時間內有大批人接種保護力強的疫苗。

他認為，本港不應跟隨當地做法，而兩地之間的旅遊氣泡亦應推遲，以便先了解當地疫情會否反彈，又指本港現時已長時間「零本地感染」，應採取較保守做法、不可在現時鬆懈。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜孔繁毅指港已達通關條件　星旅遊氣泡應推遲-274105
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