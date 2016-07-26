新冠肺炎｜孔繁毅指港已達通關條件 星旅遊氣泡應推遲

本港今日(1日)已連續24日沒有新增本地感染個案，澳門日前亦指會與港府審視，連續28日沒本地感染由哪日開始計算。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅表示，本港已達到與內地和澳門通關的條件，只要繼續保持「零本地確診」及做好「外防輸入」措施，短期內就有機會通關。

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對於最先在印度發現的Delta變種病毒，孔繁毅在一個電台節目指，病毒雖然傳播力高，但殺傷力並沒有明顯增強，而現時的復必泰新冠疫苗對Delta的保護率達八成半，認為港府首要工作是提升疫苗接種率，又對9月能達致七成接種率群體免疫感到樂觀。他又引述數據指，本港供應的科興和復必泰疫苗整體安全，委員會審視逾400宗接種後嚴重的個案，絕大部分均與疫苗無關，僅77宗出現面癱的個案有關，當中兩種疫苗各佔一半、九成人能完全康復。

新加坡近日透露，未來或放棄追求「零確診」的目標、取消入境人士檢疫和大規模追蹤密切接觸者的安排，改為聚焦和全力推廣疫苗接種計劃，希望在「新常態」下與病毒共存。孔繁毅指，有關防疫策略或造成社區大爆發、大量病人入院，令當地醫療系統不勝負荷，除非短時間內有大批人接種保護力強的疫苗。

他認為，本港不應跟隨當地做法，而兩地之間的旅遊氣泡亦應推遲，以便先了解當地疫情會否反彈，又指本港現時已長時間「零本地感染」，應採取較保守做法、不可在現時鬆懈。