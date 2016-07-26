新冠肺炎｜孔繁毅：一般食物敏感不影響青少年打疫苗 中風醫科生本身有血管問題

12歲以上的兒童明起可接種復必泰疫苗，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅在一個電視節目指，青少年一般的食物過敏，並不構成不宜接種的原因，但如果對兩款或以上藥物過敏，就建議先諮詢敏感科專家或醫管局「疫苗過敏安全診所」。

孔繁毅表示，外國有數據顯示，有青少年接種「復必泰」疫苗後副作用與成年人相若，抗體水平會較成年人高1.8倍，亦可能會維持更長時間。數據亦指，每百萬人有16人接種後24至48小時，出現輕微心肌炎，患者主要是健康的年輕男子，他們大部份會在一星期後康復9成，本港當局會密切留意情況，適時公布個案。



孔繁毅又指，明白很多專家希望降低科興疫苗的接種年齡門檻，盡快達至群體免疫，但委員會始終需要第三期數據分析，相信科興今年第四季將可準備相關數據。



中風港大醫科生有先天血管問題 與接種無關

另外，一名22歲港大醫科生早前在接種第二劑復必泰新冠疫苗4日後，出現中風和面癱。孔繁毅表示，磁力共振結果顯示這名學生先天有不正常的微絲血管，導致中風，與疫苗無關。他表示，曾經探訪這名學生，指他有輕微面癱，口齒不清，但行動自如，康復進度亦良好。



專家委員會將微調公布打針後嚴重個案的機制

至於專家委員會早前決定，個別死亡個案只會在與疫苗接種有潛在關聯情況下才公布。孔繁毅透露做法將會微調，下星期開會討論，例如會否改為特定時間內，以書面簡單匯報過去14日呈報的死亡個案是否與接種疫苗有關。他解釋，早前的改動是因為接種計劃首3個月的數據可見，死亡個案與疫苗接種無關，因此以較簡單方法處理，但發現市民很關注公布的透明度，而接種年齡層亦擴闊，因此作出微調，希望市民釋除疑慮。