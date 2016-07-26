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新冠肺炎｜客運大樓下周分綠橙區 機師證海外感染
2 小時前
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新型肺炎豁免檢疫變種病毒輸入個案復陽機場客運大樓航班第三針疫苗接種新冠疫苗教職員新冠肺炎
新冠肺炎｜客運大樓下周分綠橙區 機師證海外感染

兩名進入社區後確診的豁免檢疫機師，昨證實染有變種病毒Delta AY.43亞系，是歐洲特別是德國十分常見的變異病毒株，基因排序亦與本港早前的個案沒有關連，當局確認他們是在外地染疫。與兩人同日確診、同樣入過社區的菲傭，當局指她較早前在海外感染，已列作輸入復陽個案。此外，本港昨錄得3宗輸入個案，全帶有L452R變異株。

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機場客運大樓禁區下周起，以「綠區」和「橙區」分隔內地和國際航班。(資料圖片)
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日前兩名確診的國泰航空貨機機師，昨證實染有在德國十分常見的Delta變異病毒株AY.43亞系。(資料圖片)

早前機場有禁區員工疑被轉機客感染，本報接獲機管局前日發出的通告，表示客運大樓禁區下周一(15日)起，會以「綠區」和「橙區」分隔處理內地和國際航班。通告指，航空公司和承辦商應為此設立專責團隊，其中服務內地客機的「綠區」隊，應避免進入「橙區」，而服務國際航班的「橙區」隊，當值期間就禁止進入「綠區」。

同時，通告亦要求航空公司和承辦商分隔兩隊員工的更衣室、休息室和簡報室等，非必要機場員工也應避免進入「橙區」。機管局發言人向本報確認消息，指安排涉及禁區抵港層和離港層，以加強客運大樓的公眾健康及安全預防措施。

合資格群組昨起可優先接種第三劑新冠疫苗，特首林鄭月娥、食物及衛生局長陳肇始和公務員事務局長聶德權，昨一同到北角渣華道體育館打第三針科興。聶德權形容，首日開打中心運作暢順，將盡快安排其他打齊兩針科興半年的市民接種。另外，教育局收緊未打針教職員的檢測要求，今起加密至「一周一檢」。

新冠肺炎｜客運大樓下周分綠橙區 機師證海外感染

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜客運大樓下周分綠橙區-機師證海外感染-292674
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