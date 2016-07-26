新冠肺炎｜客運大樓下周分綠橙區 機師證海外感染

兩名進入社區後確診的豁免檢疫機師，昨證實染有變種病毒Delta AY.43亞系，是歐洲特別是德國十分常見的變異病毒株，基因排序亦與本港早前的個案沒有關連，當局確認他們是在外地染疫。與兩人同日確診、同樣入過社區的菲傭，當局指她較早前在海外感染，已列作輸入復陽個案。此外，本港昨錄得3宗輸入個案，全帶有L452R變異株。

早前機場有禁區員工疑被轉機客感染，本報接獲機管局前日發出的通告，表示客運大樓禁區下周一(15日)起，會以「綠區」和「橙區」分隔處理內地和國際航班。通告指，航空公司和承辦商應為此設立專責團隊，其中服務內地客機的「綠區」隊，應避免進入「橙區」，而服務國際航班的「橙區」隊，當值期間就禁止進入「綠區」。

同時，通告亦要求航空公司和承辦商分隔兩隊員工的更衣室、休息室和簡報室等，非必要機場員工也應避免進入「橙區」。機管局發言人向本報確認消息，指安排涉及禁區抵港層和離港層，以加強客運大樓的公眾健康及安全預防措施。

合資格群組昨起可優先接種第三劑新冠疫苗，特首林鄭月娥、食物及衛生局長陳肇始和公務員事務局長聶德權，昨一同到北角渣華道體育館打第三針科興。聶德權形容，首日開打中心運作暢順，將盡快安排其他打齊兩針科興半年的市民接種。另外，教育局收緊未打針教職員的檢測要求，今起加密至「一周一檢」。

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