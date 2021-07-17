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新冠肺炎｜宮崎駿迷聖地「吉卜力美術館」財困 眾籌1000萬日圓一天即達標
4 小時前
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新冠肺炎｜宮崎駿迷聖地「吉卜力美術館」財困 眾籌1000萬日圓一天即達標
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三鷹之森吉卜力美術館是宮崎駿迷的打卡聖地。(互聯網)
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美術館官網公布眾籌達標。(互聯網)

齊心就事成，讚！新冠肺炎疫情下，日本知名旅遊景點「三鷹之森吉卜力美術館」營運趨於嚴峻，擁有該美術館的三鷹市政府近日發起眾籌， 未料短短一天就達到1,000萬日圓(約70萬港元)的目標。

三鷹之森吉卜力美術館被視為宮崎駿動畫迷必訪聖地，日本放送協會(NHK)報道，美術館20年前開業以來受到許多動漫迷追捧，但自去年新冠肺炎疫情爆發以來，被迫持續休館或採取限制入館等措施，以致營運受重創。

疫情下參觀人次銳減

2019年度約58萬人次入館參觀，但2020年度急跌至只剩9萬人次，館方須動用準備金應對財困。但即使如此，營運仍陷入危機，三鷹市政府本月15日發動眾籌，結果只花一天就達到1,000萬日圓目標。

三鷹市政府表示，未來也難估計門票收入何時能恢復正常，非常感謝民眾幫忙，也希望盡可能有更多人繼續提供協助。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜宮崎駿迷聖地「吉卜力美術館」財困-眾籌1000萬日圓一天即達標-276292
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