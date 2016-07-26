新冠肺炎｜專家稱樂施會毅行者風險低 與馬拉松無大分別

樂施會昨日(28日)宣布，收到政府通知今年毅行者活動的「豁免群組聚集」申請不獲批，因此無法以一連三天的實體形式舉行。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，毅行者與渣打馬拉松無大分別，傳播風險均好低，加上本港基本「清零」已維持一段時間，認為部分在港的內部活動在合乎條件下可恢復。

何栢良：難料拒批是否涉行政決定

何栢良於電台節目稱，雖然毅行者活動時間長，路程亦未必能完全阻隔接觸公眾人士，但認為可透過加密檢測等方式增加安全系數。他指，參與人數和工作人員只涉4,000至5,000人，即使要全部人參賽前後接受檢測難度都不大。他指，難以預計活動不獲批准是否屬於行政決定，或出於其他考慮。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌亦於另一個電台節目表示，目前本港沒有出現爆發，只要參加者均已接種疫苗，相信活動的風險很低。

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