新冠肺炎｜5宗輸入涉1女機組 居深水埗燒焊男工列本地感染

衞生署衞生防護中心今日(5日)公布，本港新增6宗個案，其中5宗為輸入個案，累計確診人數突破1.2萬人大關。新增個案包括早前初步確診的43歲燒焊男工，列為源頭不明本地感染，換言之58日本地零確診終斷纜。初步確診則少於五宗。

⚫ #11998：24歲女子，8月2日發病，翌日從愛爾蘭乘搭國泰航空CX260抵港，在機場採樣對病毒呈陽性，驗出帶有L452R變種病毒，曾於3月17日及4月9日在香港打過兩針復必泰疫苗，7月2日在香港血液樣本檢測對抗體呈陽性。

⚫ #11999：43歲燒焊男工，無病徵，Ct值為36至38、病毒量極低，居住的深水埗東廬大樓A座昨晚圍封強檢。他於5月起定期檢測的結果持續為陰性，於周一(2日)提交的定期檢測樣本呈陽性，入院後病毒測試呈陰性、抗體檢測呈陽性，中心認為與早前未被確診的「復陽」個案吻合。他分別於灣仔皇后大道東248號及肇堅里的地盤工作，前日最後上班。

⚫ #12000：71歲男子，無病徵，上月31日從柬埔寨乘搭國泰航空CX600抵港，於灣仔香港銅鑼灣皇冠假日酒店檢疫期間確診，驗出帶有N501Y變種病毒，曾於3月26日及5月23日在柬埔寨打過兩針阿斯利康疫苗。

⚫ #12001：37歲男子，無病徵，8月1日從美國乘搭國泰航空CX883抵港，於灣仔香港灣仔帝盛酒店檢疫期間確診，驗出帶有L452R變種病毒，曾於4月6日及5月1日在香港打過兩針復必泰疫苗。

⚫ #12002：16歲男子，無病徵，8月1日從泰國乘搭國泰航空CX654抵港，於九龍城富豪東方酒店檢疫期間確診，驗出帶有L452R變種病毒，沒有疫苗接種紀錄。

⚫ #12003：35歲女機組人員，無病徵，8月3日隨俄羅斯I-Fly航班F78109從莫斯科抵港，在機場採樣對病毒呈陽性，對N501Y變種病毒呈陰性，對L452R變種病毒化驗則有待確認，沒有疫苗接種紀錄。

圍封兩處強檢零確診

因應43歲燒焊男工及澳門「回港易」13歲女童，政府昨晚圍封兩人居住或入住的深水埗東廬大樓A座及尖沙咀帝樂文娜公館，合共約730人接受檢測，沒有發現確診。另外，兩人到訪的22個地點需要納入強檢公告，13歲女童曾到訪的灣仔入境事務大樓7樓今日停開。衞生防護中心表示，兩人相關的密切接觸者未有初步確診個案，而今日暫錄得少於5宗初步確診。

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