新冠肺炎｜崔俊明：默沙東口服藥有效抗變種病毒 何栢良憂對人體潛在風險

醫管局計劃向美國藥廠默沙東(Merck)洽購500個新冠病毒口服藥Molnupiravir療程。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，新藥有效抵抗Delta變種病毒，而且費用較常用的「瑞德西韋(Remdesivir)」便宜，形容是治療的曙光。港大感染及傳染病中心總監何栢良則憂慮，藥廠數據不完整，沒有提及對人體的副作用，呼籲當局謹慎審視。

崔俊明於港台節目稱，Molnupiravir原本為抗流感藥物，每個療程約5,000元，與治療新型肺炎長用的瑞德西韋相比，費用只是三分一。他說，藥廠今次研究招募輕至中度患者，而且他們為60歲或以上，並患有糖尿病或心血管病等長期病患，發現可減低五成入院及死亡風險。他又指，該批招募者大部分染有Delta或Mu變種病毒，結果反映口服藥有效對抗全球流行的變種病毒，「所以先咁多國家爭住買」，形容是治療新型肺炎的曙光。

崔俊明：申請緊急使用不罕見

崔俊明提到，藥物副作用主要為頭痛 、肌肉痛及肚瀉等，雖然藥廠研究未有完整數據，但他認為可理解，又謂做法並不罕見，以往一些癌症藥物若發現成效顯著，藥廠同樣會暫停試驗並申請緊急使用。

何栢良：新冠疫苗贏九條街

不過，何栢良於相同節目表示，由於研究僅有藥廠單方面批露的數據，加上未經同行審批，而且參與人數只有數百人，他認為嚴格來說不算為第三期臨床研究，無法檢視藥物潛在風險。他解釋，Molnupiravir屬於基因誘變劑，原理透過令病毒基因排列出錯，導致無法複製和繁殖，但以往有研究顯示，類似藥物或對人類核醣核酸有風險，影響粒線體細胞，或會致癌，因此呼籲當局謹慎審視藥物。

何栢良指，若口服藥成效如藥廠所說，便會令人鼓舞，可視為有效的抗病毒藥物，但認為未算是「靈丹妙藥」。他續指，新冠疫苗可減低九成重症風險，「肯定贏佢(口服藥)九條街。」

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