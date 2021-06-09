新冠肺炎｜嶺大學生會問卷堅持用「武肺」字眼 校方禁電郵群發功能

嶺南大學早前要求所有在學生宿舍住宿的學生，接種新冠疫苗及定期進行病毒測試，嶺大學生會以問卷訪問及收集同學意見，但問卷以內容採用「武漢肺炎」一詞，嶺大校方隨即要求學生會更正有關稱謂，嶺大學生會在社交專頁發文指，因學生會反對改名，被校方指責令人反感和不能接受，並遭即時終止使用電郵群發(Mass Mail)功能。

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嶺大學生會在Facebook發文，指日前向校方表達不同意更改名稱後，校方於昨晚採取行動，向全體同學及教職員發送電郵，內容指接獲投訴，指控學生會就「武漢肺炎」用字不恰當，並對大學成員造成冒犯。校方採取行動，包括即時終止使用大學電郵系統群發電郵(Mass Mail)的權利，以及指責嶺南大學學生會代表會、臨時行政委員會及臨時編輯委員會的文稿內容和論調令人反感和不能接受。

嶺大學生會對校方的回應及行動表示非常遺憾及憤慨，並譴責校方剝奪學生會會員對學生會資訊的知情權，稱在使用「武漢肺炎」一詞時，並無冒犯或污名其他地方民眾的意圖，由始至終只希望嶺南師生認識這個世上大流行的疾病。