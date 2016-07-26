新冠肺炎｜工作人員稱無碇醫 黑龍江3疫貓被安樂死

黑龍江和福建的新冠肺炎本土疫情仍未完結，昨日分別新增8宗及3宗確診。黑龍江哈爾濱更有確診者的3隻貓受感染，被「依法安樂死」，處理事件的社區工作人員強調，「沒有給貓救治的地方」，不安樂死就「疫情永遠結束不了」。事件在內地引起極大爭議，不少網民認為當地處理染疫寵物手法簡單粗暴，擔心更多地方仿效，呼籲參考香港漁護署的做法，但亦有不少人支持「殺貓」，稱必須斬斷可能的傳播鏈。

貓主微博求救：為何貓不能隔離治療？

尚在醫院隔離治療的貓主昨日中午在微博發文求救，稱接到社區工作人員通知，家中3隻貓驗出新冠病毒陽性，必須安樂死，「陪伴了5、6年的生命，是我的命啊！求求大家為我發下聲，我不明白，為甚麼人可以治療隔離，貓咪不能給些機會？」

貓主被要求手寫安樂死同意書

內地傳媒馬上追訪。《新京報》報道，事主指社區工作人員聲稱無任何辦法，要求她手寫安樂死同意書。事主又提到，檢測人員剛在周一為3隻貓添加了水和貓糧，3隻貓飲食充足。涉事社區工作人員則強調，檢疫人員為3隻貓以肛拭子檢測兩次，均呈陽性，而目前並無專門為貓治療新冠肺炎的方法和地方，「這貓不處理，屋裡頭全都陽性，她(主人)就回不來，這個單元的人就回不來，那麼這個小區的人就回不來，疫情永遠結束不了」。

報道最後引述事主稱，昨晚6時接到通知，3隻貓已被安樂死。報道還提到，根據內地傳染病防治法，必要時可撲殺染疫野生動物、家畜家禽。

網民質疑個案不適用傳染病防治法

不過，有網民指出，該條法例列明若必須撲殺染疫野生動物、家畜家禽，是要「報經上一級人民政府決定」，並作出公告，而且國家畜禽目錄中並無貓和狗。該網民又稱，最殘忍的是社區工作人員要貓主手寫安樂死同意書，「我覺得那一刻她的痛苦、內疚，可能是我們永遠無法感知的。換成我的話，我永遠不可能寫那個同意書」。

美國：寵物傳播新冠病毒給人類風險較低

現時未有科學研究證明寵物能向人類傳播新冠病毒，更多例子是確診者傳染寵物。美國疾病管制與預防中心及美國食品藥品監督管理局網站介紹，根據目前掌握的資料，寵物將新冠病毒傳播給人類的風險較低，無證據表明動物在將新冠病毒傳播給人類方面起著重要作用，而被感染的寵物可能會生病或者沒有任何症狀，病情大多數都是輕微並會完全康復。

至於確診者寵物的處理，香港漁護署會送其到指定動物居留設施進行檢疫和獸醫學監察，若寵物對病毒呈陽性，獸醫會作詳細檢查及反覆檢測，直到檢測結果持續呈陰性及證實再無攜帶病毒，才交還主人。

專家：防病毒變種 殺貓最安全

有內地傳染病專家認為，為斷絕新冠病毒在動物身上繁殖、變種再傳給人類的機會，為3隻貓安樂死是最快速安全的做法。有免疫學專家則稱，當局應觀察和試驗治療染疫貓隻，以了解救治和隔離管控措施，而非一殺了之。