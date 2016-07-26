新冠肺炎｜工作人員稱無碇醫 黑龍江3疫貓被安樂死

黑龍江和福建的新冠肺炎本土疫情仍未完結，前日分別新增8宗及3宗確診。黑龍江哈爾濱更有確診者的3隻貓(圖)受感染，被「依法安樂死」，處理事件的社區工作人員強調，「沒有給貓救治的地方」，不安樂死就「疫情永遠結束不了」。事件在內地引起極大爭議，不少網民認為當地處理染疫寵物手法簡單粗暴，擔心更多地方仿效，呼籲參考香港漁護署的做法，但亦有不少人支持「殺貓」，稱必須斬斷可能的傳播鏈。

尚在醫院隔離治療的貓主前日中午在微博發文求救，稱接到社區工作人員通知，家中3隻貓驗出新冠病毒陽性，必須安樂死，「陪伴了5、6年的生命，是我的命啊！求求大家為我發下聲，我不明白，為甚麼人可以治療隔離，貓咪不能給些機會？」

內地傳媒馬上追訪。涉事社區工作人員強調，檢疫人員為3隻貓以肛拭子檢測兩次，均呈陽性，而目前並無為貓治療新冠肺炎的方法和地方，「這貓不處理，屋裡頭全都陽性，她(主人)就回不來，這個單元的人就回不來，那麼這個小區的人就回不來，疫情永遠結束不了」。根據內地傳染病防治法，必要時可撲殺染疫野生動物、家畜家禽。涉事3隻貓前晚已安樂死。

專家：防病毒變種 殺貓最安全

現時尚未有科學研究證明寵物能向人類傳播新冠病毒，更多例子是確診者傳染寵物。對於確診者的寵物，香港漁護署會送其到指定動物居留設施進行檢疫和獸醫學監察，若對病毒呈陽性，會作詳細檢查及反覆檢測，直到持續呈陰性及再無攜帶病毒，才交還主人。

有內地傳染病專家認為，為斷絕新冠病毒在動物身上繁殖、變種再傳給人類的機會，為3隻貓安樂死是最快速安全的做法。有免疫學專家則稱，當局應觀察和試驗治療染疫貓隻，以了解救治和隔離管控措施，而非一殺了之。

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