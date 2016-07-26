新冠肺炎｜巴西染疫死亡人數突破50萬

巴西的新冠病毒疫情持續惡化，當局星期日公布早一天再錄得逾4.4萬宗確診，累計確診人數超過1,790萬；死亡人數就增加1,000多人染病死亡人數突破50萬，全球第二多。巴西首都有示威抗議政府抗疫不力。

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巴西衞生部長凱羅強調會在短時間內讓民眾接種疫苗。巴西約29％國民已接種第一劑疫苗，僅得11％完成接種兩劑。醫療部門星期日派人到里約熱內盧附近這個小島，為幾千名18歲以上人士注射疫苗。

首都民眾上街不滿政府抗疫不力

在著名的科帕卡瓦納海灘，志願人士擺放500枝紅玫瑰，悼念新冠疫情50萬名死者，標語寫有「他們做錯甚麼」。醫護人員呼籲，為了將來的生活以及阻止疫情蔓延，應盡快接種疫苗。

在首都巴西利亞及聖保羅等地有數以千計民眾上街示威，大批示威者手持橫布條，戴上口罩，控訴總統波索納羅應對疫情不力，要求他下台，同時抨擊政府沒盡快取得疫苗。