新冠肺炎｜布吉今起向海外旅客重開 香港等地已接種疫苗毋須隔離

泰國旅遊勝地布吉島作為該國重啟旅遊業試點，在新冠疫情爆發後、事隔15個月今日向海外旅客重開，容許過去21天停留在香港、內地、英國、美國和澳洲等66個低至中風險地區的已接種新冠疫苗旅客，入境後毋須接受14天防疫隔離。合資格的旅客須完成接種疫苗滿14天，並持72時內的病毒檢測陰性證明。

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除了接種疫苗和檢測證明，到布吉的旅客在抵達前要先向泰國使領館申請入境證書，並預先購買最少10萬美元(約78萬港元)保額、包括新冠病毒治療的旅遊保險，遊客也要下載追蹤應用程式和預訂指定酒店。在進入布吉後，遊客須載口罩和遵守社交距離措施，以及自費接受3次新冠病毒檢測，而在14天後，他們可自由到泰國其他地方。為重啟旅遊業，布吉最少70%居民已接種疫苗，若布吉島每周新增個案達到90宗，或者住院率達到當地衛生系統容量的八成，或暫停這個重啟旅遊業計劃。

首天約400名旅客抵境

今天共有4個國際航班抵布吉，載有約400名來自多哈、特拉維夫、新加坡和阿布扎比的已接種疫苗旅客，25名旅客乘搭從中東阿布扎比起飛的直航客機，今早上11時率先抵達布吉國際機場。泰國旅遊部長皮帕稱，這項被稱為「布吉沙盒」的計劃對泰國經濟復甦非常重要，「在2019年，我們本地和國際旅遊的收入達3萬億泰銖(約7,300億港元)，但2020年收縮至8,000億泰銖(約1,937億港元)」。布吉佔泰國旅遊收入4,700億泰銖，僅次於曼谷。皮帕估計，在重開首3個月，將約有10萬名國際遊客到布吉，帶來90億泰銖(約21億港元)收入。